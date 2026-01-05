5 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Fuerte baja de la pobreza en la Ciudad: cayó un 10,8%, pero aumentó la desigualdad

El índice del IDECBA registró su cuarta caída consecutiva y marcó un descenso de 10,8 puntos en un año. Más de 330 mil personas salieron de la pobreza en CABA, impulsadas por la recuperación de los ingresos. Sin embargo, el reparto es más desigual y el coeficiente de Gini volvió a subir.

Por
Fuerte baja de la pobreza en la Ciudad: cayó un 10

Fuerte baja de la pobreza en la Ciudad: cayó un 10,8%, pero aumentó la desigualdad

La pobreza en la Ciudad de Buenos Aires mostró un retroceso significativo en el tercer trimestre de 2025. Según el último informe del Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), la tasa se ubicó en 17,3%, 10,8 puntos porcentuales menos que un año atrás. Es la cuarta baja consecutiva y el mejor registro desde antes del impacto inflacionario de 2024.

Azul se afirma como escapada de verano cerca de Buenos Aires.
Te puede interesar:

La escapada cerca de Buenos Aires que es perfecta para escapar del calor en verano

En términos absolutos, la cantidad de personas bajo la línea de pobreza pasó de 868.000 a 534.000. Más de 330 mil porteños dejaron esa condición en el último año. Dentro de ese universo, la pobreza no indigente cayó del 17,1% al 12%.

El descenso más pronunciado se dio en la indigencia. La tasa bajó del 11% al 5,3%, un nivel similar al del tercer trimestre de 2019. Actualmente, unas 164.000 personas se encuentran en esa situación extrema.

La mejora también alcanzó a niños, niñas y adolescentes. El 27,1% de los menores de 17 años vive en hogares pobres, lo que representa a unas 190.000 personas. Aunque el número sigue siendo elevado, el indicador cayó con fuerza desde el 42,6% interanual.

De acuerdo con el IDECBA, la clave no estuvo en el mercado laboral, ya que las tasas de empleo y actividad se mantuvieron estables y la desocupación continúa en niveles similares a los de 2024. La explicación pasa por los ingresos. Con una inflación más moderada, los salarios y los ingresos no laborales crecieron por encima de los precios y permitieron recomponer el poder adquisitivo.

El ingreso total familiar promedio alcanzó los $2.417.352, con una suba interanual del 69,3%, muy por encima del IPC porteño. El ingreso per cápita familiar promedió $1.310.427, mientras que los ingresos individuales, laborales y no laborales, subieron más del 73%.

Pese a la mejora general, el informe advierte sobre señales de alerta. Un 11,1% de los hogares permanece en situación vulnerable: superan la canasta básica pero no alcanzan la canasta total. Sumados a los hogares pobres, representan el 22,7% del total y concentran al 28,4% de la población, aunque también mostraron una baja interanual.

La clase media creció y ya reúne al 51,4% de los hogares. Sin embargo, el avance fue mayor en los sectores de mayores ingresos, que aumentaron su participación hasta el 16,1% de los hogares. El resultado fue un incremento de la desigualdad: el coeficiente de Gini subió en todas las mediciones y volvió a reflejar una distribución del ingreso más regresiva.

Por zonas, la pobreza sigue golpeando con más fuerza al sur de la Ciudad y a los hogares con niños, mientras que los hogares con adultos mayores presentan una incidencia menor al promedio general.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La milanesa de bife de chorizo es un emblema de la gastronomía porteña. 

El bodegón barato de Buenos Aires que tiene milanesas, tortilla de papas y verduras asadas

Nuevamente fueron noticia los heridos por uso indebido de pirotecnia en Año Nuevo.

Subió el número de heridos por pirotecnia en la Ciudad de Buenos Aires: fueron más de 20 en Año Nuevo

play

Controles de alcoholemia en la Ciudad por Año Nuevo: 40 conductores dieron positivo

Se esperan un aumento de la temperatura en la Ciudad. 

El SAME asistió a 219 personas afectadas por la ola de calor

Jorge Macri brindó una conferencia desde la sede porteña de Uspallata. 
play

Jorge Macri presentó un plan de acción para enfrentar la ola de calor en la Ciudad

Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires brindaron detalles sobre el feriado de Año Nuevo.

Servicios en Año Nuevo: cómo funcionan los bancos, comercios y el transporte en la Ciudad

Rating Cero

Se conoció el tráiler de Te van a matar, la primera película de los hermanos Muschietti
play

Se conoció el tráiler de "Te van a matar", la primera película de los hermanos Muschietti

Miley Cyrus en el Palm Springs International Film Festival Film Awards.
play

Miley Cyrus reveló que "está trabajando duro" en el 20° aniversario de Hannah Montana

Netflix sumó a su catálogo una nueva serie argentina que rápidamente despertó interés entre los suscriptores. Se trata de “El tiempo de las moscas”, una producción que combina drama, suspenso y humor negro.
play

De qué se trata El tiempo de las moscas, la serie con Nancy Dupláa y Carla Peterson que llegó a Netflix

Con este gesto, Gianinna deja atrás su relación con Daniel Osvaldo.

Blanqueo 2026: quién es la nueva pareja de Gianinna Maradona

La película polaca que conquista corazones en Netflix. 
play

Está en Netflix, es una película romántica y emociona a todos de principio a fin

Se trata de una fragancia que llamó la atención tanto por su composición como por la historia detrás de su presentación.

Este es el perfume favorito de Rocío Marengo: cuánto sale

últimas noticias

Polémico tuit del Departamento de Estado de Estados Unidos: Este es nuestro hemisferio

Polémico tuit del Departamento de Estado de Estados Unidos: "Este es nuestro hemisferio"

Hace 7 minutos
Nicolás Maduro en Nueva York.

Así fue la declaración completa de Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos

Hace 19 minutos
Maduro permanece detenido en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn.

¿Nicolás Maduro puede ser condenado a muerte en Estados Unidos?

Hace 20 minutos
play
Se conoció el tráiler de Te van a matar, la primera película de los hermanos Muschietti

Se conoció el tráiler de "Te van a matar", la primera película de los hermanos Muschietti

Hace 41 minutos
play
Miley Cyrus en el Palm Springs International Film Festival Film Awards.

Miley Cyrus reveló que "está trabajando duro" en el 20° aniversario de Hannah Montana

Hace 46 minutos