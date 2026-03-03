3 de marzo de 2026 Inicio
Martes negro para los ADRs argentinos en Wall Street: se dispara el riesgo país y caen con fuerza los activos

La jornada bursátil viene marcada por fuertes caídas de hasta dos dígitos en los papeles de empresas nacionales que cotizan en Nueva York, en medio de la incertidumbre global y la presión sobre los mercados emergentes. El salto del riesgo país refleja la desconfianza de los inversores y profundizó la volatilidad financiera.

Los activos argentinos operan en baja este martes con muy malos resultados en los ADRs en Nueva York.

El martes 3 de marzo viene marcado por fuertes caídas de hasta dos dígitos en ADRs nacionales que cotizan en Nueva York, en medio de la incertidumbre global y la presión sobre los mercados emergentes. El salto del riesgo país refleja la desconfianza de los inversores y profundizó la volatilidad financiera.

Al promediar la rueda, varias acciones argentinas registraron desplomes de dos dígitos, con Supervielle cayendo 14% y Telecom retrocediendo 10%. El índice MERVAL también se ve afectado, con una baja del 2,2% que alcanza a los papeles del sector energético. La presión se extiende a los bonos soberanos, que retroceden en toda la curva, mientras el Riesgo País escala hasta los 588 puntos.

En paralelo, la escalada del conflicto en Medio Oriente impulsa al crudo Brent, que avanza 8% y se aproxima a los 85 dólares por barril. La situación empieza a generar preocupación en el mercado local, ya que el CEO de YPF advirtió que, si el precio internacional del crudo se mantiene en los niveles actuales o avanza hacia los 100 dólares por barril, como anticipan algunos analistas, no se descarta un ajuste en los combustibles.

En paralelo, se reporta que alrededor de 15 millones de barriles permanecen bloqueados en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio mundial de petróleo. Este escenario eleva la tensión en los mercados energéticos y podría derivar en mayores dificultades de abastecimiento, con impacto directo en los costos y en la inflación interna.

Por otra parte, el oro registró una corrección del 4% y cotiza en torno a los 5.079 dólares la onza, mientras que la plata profundizó las pérdidas con un retroceso del 10%, hasta ubicarse en los 80 dólares. En el mercado bursátil estadounidense, los principales índices también operaron en baja: el S&P 500 cede 2% y el Dow Jones retrocede 2,2%, reflejando la presión generalizada sobre los activos de riesgo.

