16 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Desde que asumió Milei se perdieron 276.000 empleos formales y cerraron casi 30 empresas por día

Un informe del CEPA advierte un retroceso histórico del empleo registrado y del entramado productivo entre noviembre de 2023 y agosto de 2025.

Por
Desde que asumió Milei se perdieron 276.000 empleos formales y cerraron casi 30 empresas por día

Desde que asumió Milei se perdieron 276.000 empleos formales y cerraron casi 30 empresas por día

El mercado laboral argentino sufrió un deterioro profundo desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. De acuerdo con el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 se perdieron 276.624 puestos de trabajo registrados, lo que equivale a más de 430 empleos formales por día. En paralelo, cerraron 19.164 empresas, un promedio de casi 30 por día, reflejando una contracción extendida del entramado productivo.

El mini Milei arriba del escenario junto a los músicos de La Renga.
Te puede interesar:

La Renga ridiculizó a Javier Milei: una versión en miniatura del Presidente bailó en su show

El análisis, realizado sobre datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), muestra que la caída fue transversal. El sector Servicios de transporte y almacenamiento encabeza la pérdida de empleadores, con 4.685 firmas menos y una baja relativa del 11,9%. En términos de puestos de trabajo, la mayor reducción se registró en la Administración Pública, que achicó su dotación en 86.982 trabajadores. La construcción fue el rubro más afectado en proporción, con un desplome del 16%.

El relevamiento también expone cómo se repartió el ajuste según el tamaño de las empresas. Las firmas de hasta 500 trabajadores explican el 99,63% de los empleadores que desaparecieron durante este período: 19.094 de los 19.164 cierres. No obstante, cuando se mide la pérdida de empleo, el golpe más fuerte recae sobre las empresas grandes: aquellas con más de 500 empleados concentraron el 68,15% de la caída, al expulsar a 188.525 trabajadores. Las compañías más chicas redujeron 88.099 puestos, el 32% del total.

Para el CEPA, la magnitud de los cierres y la pérdida simultánea de empleo formal configuran un retroceso que no tiene antecedentes recientes. La tendencia, advierte el informe, combina achicamiento del sector público, ajuste de grandes corporaciones y un daño severo en el universo pyme, con efectos directos sobre la actividad y el tejido productivo en su conjunto.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Milei brindó una entrevista en Neura.

Milei, sobre la eliminación del monotributo: "Son operaciones y mentiras de delincuentes"

Spagnuolo y Calvete comprometidos en la causa de coimas en Discapacidad.
play

Causa ANDIS: los nuevos audios de Calvete que comprometen a Spagnuolo

El fiscal Picardi llamó a declarar a 15 personas por la causa ANDIS.

Escándalo de coimas en ANDIS: quiénes son los 14 citados a declarar en la causa

Se complica la situación de Diego Spagnuolo en la causa ANDIS.

Escándalo de coimas en ANDIS: citan a indagatoria a Diego Spaguolo

el gobierno afirmo que el acuerdo comercial con estados unidos abre nuevas oportunidades para el crecimiento

El Gobierno afirmó que el acuerdo comercial con Estados Unidos "abre nuevas oportunidades para el crecimiento"

Javier Milei buscará que las reformas pasen por el Congreso, aunque no descarta hacerlo por decreto.

Aseguran que Javier Milei planea modificar la ley de glaciares para destrabar proyectos mineros

Rating Cero

Oasis tuvo un inolvidable primer show en River.

Oasis en Argentina: el segundo recital en River fue demorado por los intensos vientos

Malandro y Wos

Con la bendición del Indio Solari, Malandro selló una noche histórica y consagratoria en el Jolgorio del Año

Johnny Depp fue a ver Boca vs. Tigre.

Video: Johnny Depp sorprendió a todos y fue a ver Boca vs. Tigre en la Bombonera

La China Suárez rompe el silencio: todo lo que se sabe de la entrevista con Moria Casán

La China Suárez rompe el silencio: todo lo que se sabe de la entrevista con Moria Casán

El mini Milei arriba del escenario junto a los músicos de La Renga.

La Renga ridiculizó a Javier Milei: una versión en miniatura del Presidente bailó en su show

Presenta a un equipo de médicos jóvenes y veteranos que deben lidiar con la saturación del sistema sanitario.
play

El drama médico que se roba todas las miradas en Netflix: tiene 8 capítulos

últimas noticias

Desde que asumió Milei se perdieron 276.000 empleos formales y cerraron casi 30 empresas por día

Desde que asumió Milei se perdieron 276.000 empleos formales y cerraron casi 30 empresas por día

Hace 24 minutos
Tragedia en Córdoba: murió un niño de 4 años al incendiarse un camión por la explosión de una garrafa

Tragedia en Córdoba: murió un niño de 4 años al incendiarse un camión por la explosión de una garrafa

Hace 46 minutos
Los ecuatorianos le dijeron No a Noboa.

Referéndum en Ecuador: contundente rechazo a la reforma constitucional y otras medidas impulsadas por Noboa

Hace 1 hora
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 18 de junio de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.322 del domingo 16 de noviembre de 2025

Hace 1 hora
Se trata del mayor despliegue de poderío militar estadounidense en la región en décadas.

El portaaviones más poderoso de Estados Unidos ingresó al Caribe en medio de las tensiones con Venezuela

Hace 2 horas