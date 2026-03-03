Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 3 de marzo
El dólar oficial alcanzó máximos de tres semanas y superó los $1.400 en un contexto de incertidumbre por el conflicto militar en Medio Oriente, mientras que el minorista en Banco Nación pegó un salto de $20.
El dólar oficial se despertó en el arranque del mes.
Pexels
El dólar minorista subió $20 y cotizó este martes a $1.406 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, luego de haber comenzado la semana con una baja de $5, en un contexto de temor por las consecuencias en los mercados del recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente. En tanto, en el segmento mayorista también trepó $20 y alcanzó máximos de tres semanas al superar los $1.400.
Por su parte, los dólares financieros acompañaron la tendencia: el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó por encima de los $1.400 mientras que el dólar MEP o Bolsa en $1.434,11.
La escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán impacta de lleno en los mercados energéticos. El cierre del estrecho de Ormuz y la paralización de grandes instalaciones empujan al gas europeo más de 70% en dos días y al Brent por encima de los u$s82, mientras que el dólar sube frente al euro, el yen y el franco suizo, impulsado por el aumento de los precios de la energía y las compras de activos de refugio.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense cotizó a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotizó a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.415.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.865,5.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.476,42 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.434,11.