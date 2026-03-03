El Banco Central redujo el ritmo de compra de divisas y las reservas cayeron casi u$s400 millones La entidad que lidera Santiago Bausili adquirió dólares por 40ª jornada consecutiva; sin embargo, las reservas brutas internacionales cayeron hasta los u$s46.135 millones. Los motivos de un descenso previsible. Por + Seguir en







La autoridad monetaria adquirió u$s17 millones.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas; sin embargo, las tenencias de la autoridad monetaria cayeron u$s382 millones por la fuerte caída de la cotización del oro. Este martes adquirió divisas por u$s17 millones, en su 40ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s2.799 millones en el año, de los cuales u$s87 millones corresponden a marzo.

La entidad que lidera Santiago Bausili intervino tanto en el Mercado Libre de Cambios como en operaciones "en bloque", pactadas con empresas o provincias, aunque las reservas brutas internacionales retrocedieron a pesar de las compras del BCRA y se ubicaron en los u$s46.135 millones. La adquisición de este martes llevó el saldo acumulado en el año a más de u$s2.500 millones, alcanzando el 28% de la meta anual de adquisición de divisas previstas para 2026.

Tras el pago de vencimiento de deuda por u$s1.004 millones correspondientes a los Bonos para la Reconstrucción de la Argentina Libre (Bopreal), las reservas brutas internacionales se desplomaron en la jornada del martes por la baja en las cotizaciones de otros activos financieros como el oro, según consignó Ámbito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BancoCentral_AR/status/2028918428598251911&partner=&hide_thread=false #DataBCRA | Encontrá la lista de #PrincipalesVariables en: https://t.co/Qev6HZIV4a#ReservasBCRA pic.twitter.com/Jtrd1bq2tP — BCRA (@BancoCentral_AR) March 3, 2026 La inédita racha compradora se da en el marco de proyecciones oficiales de adquisición de divisas para este 2026 en torno al rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, condicionado por la demanda de pesos y el ingreso de divisas.

La acumulación de reservas es una señal que esperaba el mercado, ya que, en el marco de la "Fase de Remonetización 2026", la autoridad monetaria preveía un proceso de compras diarias que se limitaba a una participación de hasta el 5% del volumen operado. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que la compra de divisas estaría atada a la demanda de pesos y al ingreso de dólares.