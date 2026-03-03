Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 4 de marzo

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 4 de marzo de 2026 con respecto a Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden cobrar hasta el 12 de marzo, sin importar la finalización de DNI.
Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
ANSES detalló que los beneficiarios de de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, con cualquier terminación de DNI, hasta el 12 de marzo.