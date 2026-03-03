Cerró la histórica fábrica de bolsas Panpack en Tucumán: 75 empleados en la calle La productora de envases no resistió la competencia con las mercancías importadas y bajó las persianas tras más de 50 años de abastecer a 15 ingenios. Por + Seguir en







"No vengan el lunes", les dijeron a sus empleados el fin de semana.

La crisis industrial sumó este lunes un nuevo capítulo con el cierre de Panpack S.A. en la localidad de Los Nogales, Tucumán. Los 75 empleados de la firma fueron notificados de forma verbal el fin de semana con la instrucción de "No vengan el lunes". Al presentarse en la planta ubicada sobre la Ruta 9 a las 6 de la mañana, el personal se encontró con los portones cerrados, custodia privada y sin suministro eléctrico, lo que motivó una denuncia policial por el cierre intempestivo.

La caída de la histórica proveedora de 15 ingenios azucareros se precipitó tras un 2025 marcado por ajustes y un concurso preventivo de acreedores que no logró evitar la quiebra. La empresa había iniciado el año pasado con una plantilla de 100 trabajadores fijos y 20 contratados, pero en mayo ejecutó 25 despidos de operarios con hasta 35 años de antigüedad. En aquel momento, solo ofreció pagar el "50% de la indemnización en 7 cuotas", propuesta que fue rechazada y derivó en acciones judiciales.

El desenlace ya había sido anticipado a las compañías azucareras, a las que Panpack notificó formalmente que no podría abastecerlas de bolsas para la zafra 2026. Según analistas del sector, la apertura comercial y la competencia con productos importados fueron los factores determinantes que volvieron inviable la producción local de tejidos y cintas de rafia de polipropileno, un rubro donde la empresa fue líder durante cinco décadas.

A nivel político y social, el caso de Panpack fue incluido por la diputada Julia Strada dentro de un relevamiento de 677 conflictos por despidos y cierres en el marco de la reciente reforma laboral. En Tucumán, la situación es crítica: en apenas dos meses de 2026, la provincia ya registra la clausura de dos plantas emblemáticas tras el cierre de la textil TN&Platex en enero, sumándose a las suspensiones en Scania y la reducción de jornada en Topper.

De acuerdo con datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre enero de 2024 y febrero de 2026 se registraron al menos 717 casos de conflictividad laboral en el país. El sector industrial es el más golpeado, concentrando el 62,1% de los incidentes. Dentro de este universo, los despidos representan la causa principal (63,6%), seguidos por los cierres de empresas (12,3%) y las crisis empresarias (7,8%).