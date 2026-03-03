Más días de descuento en comercios de cercanía de Cuenta DNI en marzo 2026: cómo será este mes El programa suma más jornadas con reintegro. También continúan promociones en distintos rubros. Por + Seguir en







La billetera digital del Banco Provincia suma cambios importantes para marzo. Se trata de una modificación en el reintegro del 20% en negocios de barrio, el cual ya no estará limitado a un solo día, sino que se podrá aprovechar de lunes a viernes. La medida amplía las posibilidades de ahorro semanal, manteniendo el tope de $5.000 por persona.

Además, continúan los acuerdos con grandes cadenas como Supermercados Día, que ofrece descuentos especiales los lunes, junto a otras promociones en supermercados y rubros específicos. En un momento donde a muchas familias les cuesta llegar a fin de mes, la aplicación se consolida como una herramienta clave para estirar el presupuesto.

cuenta dni Cuenta DNI Como será el descuento en comercios de cercanía con Cuenta DNI en marzo 2026 La principal novedad del mes es que el 20% de ahorro en comercios de cercanía, que incluye carnicerías, granjas y pescaderías, pasará a estar vigente de lunes a viernes, cuando hasta ahora se aplicaba solo un día semanal. El tope de reintegro se mantiene en $5.000 por semana y se alcanza con consumos de $25.000. Con este aumento, quienes utilizan la aplicación tendrán más margen para organizar sus compras y llegar al máximo permitido.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026 El esquema de beneficios para el tercer mes del año queda conformado de la siguiente manera:

Comercios de cercanía (incluye carnicerías, granjas y pescaderías): 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $5.000 semanales.

Gastronomía: 25% de ahorro los sábados y domingos, con un límite de $8.000 por semana y por persona.

YPF Full: 25% de descuento los fines de semana en locales adheridos, con tope de $8.000 semanales. No incluye combustibles.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Universidades bonaerenses: 40% de ahorro diario en comercios adheridos, con tope de $6.000 semanal.

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes sin tope de reintegro, acumulable con el beneficio de comercios de barrio.

Farmacias y perfumerías: 10% los miércoles y jueves, sin tope y acumulable. En supermercados también habrá promociones específicas: Supermercados Día: 20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por día. Se aplica con un ticket mínimo de $20.000 el 2 de marzo y de $25.000 desde el 9 de marzo.

Carrefour Argentina: 10% de descuento los miércoles, sin tope, con devolución en el acto en todas las sucursales.

Supermercados Toledo: 20% los miércoles, sin tope y con reintegro inmediato. Con este abanico de promociones, marzo llega con más días y más oportunidades para ahorrar en compras cotidianas y consumos esenciales.