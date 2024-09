Embed - C5N on Instagram: "UN EUFÓRICO MILEI HIZO SONAR LA CAMPANA EN WALL STREET Y HABLÓ SOBRE LA SALIDA DEL CEPO El Presidente dijo presente en la bolsa de Nueva York junto a su hermana Karina, Patricia Bullrich, Luis Caputo, Diana Mondino y Gerardo Werthein. "Cuando la suba de precios inducidos por el programa dado por control de capitales desaparezca, podremos salir sin ningún tipo de problemas", aseguró." View this post on Instagram A post shared by C5N (@c5n)

Antes, en una conferencia ante invitados e inversores, presentó "la experiencia del caso argentino" y aseguró que su gobierno evitó "lo que hubiera sido la peor crisis de su historia". También insistió en que "no estamos dispuestos a negociar bajo ningún punto de vista el equilibrio fiscal".

"Cuando la inflación inducida por el programa dado por control de capitales desaparezca, podremos salir del cepo sin ningún tipo de problemas, porque ya no tendrán balas para cargar las armas que puedan tirar la estabilidad macroeconómica. El cepo lo vamos a liberar cuando la tasa de inflación que tiene el programa macroeconómico sea cero", anticipó Milei.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1838220263793545475&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei fue recibido por la Presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, Lynn Martin.



Estuvo acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el Ministro de Economía, Luis Caputo, y el Embajador de la Argentina ante los Estados Unidos,… pic.twitter.com/lAQqtN7RIp — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 23, 2024

En otro tramo de su discurso, destacó la intervención de la canciller Diana Mondino ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde anunció que Argentina no se sumará al Pacto del Futuro que firmaron 193 países. "Rechazamos la agenda del capitalismo woke", sostuvo el Presidente.

También se refirió, sin nombrarlo, a las recientes críticas del papa Francisco sobre la represión a manifestantes. "Muchos me cuestionan la política social. Dicen que no tenemos corazón. Yo diría que no tienen cerebro los que hacen ese comentario", aseguró.

Javier Milei Bolsa de Nueva York 23 septiembre 2024 Presidencia de la Nación

Esta es la sexta visita a Estados Unidos de Javier Milei, quien tiene previsto entrevistarse por tercera vez con Elon Musk y presentarse ante el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. El motivo central del viaje es el primer discurso del mandatario ante la Asamblea General de la ONU, previsto para este martes.

Lo acompañan el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; y la canciller, Diana Mondino.

El discurso completo de Javier Milei en la bolsa de Nueva York