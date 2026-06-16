16 de junio de 2026 Inicio
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Un banco internacional le recomendó al Gobierno que emita deuda para evitar sobresaltos en 2027

El Bank of America consideró que la ventana para volver al mercado de deuda se cerrará a fin de año y que el año electoral "podría dificultarlo" y aumentar "la volatilidad".

Por
Bank of America

Bank of America, en Estados Unidos.

El banco de inversión estadounidense Bank of America publicó un informe sobre la economía argentina donde reconoció la gestión macroeconómico y la desinflación, pero le advirtió al Gobierno que la ventana para volver al mercado internacional de deuda podría cerrarse antes de fin de año, y no aprovecharla podría amplificar la volatilidad durante las elecciones de 2027.

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Además, la entidad bancaria manifestó cautela sobre la recuperación de la actividad económica, que definió como el eslabón faltante en lo que de otro modo describiría como un círculo virtuoso para el crédito argentino. El informe lleva el título de Dos de tres planetas alineados.

Aún así, mantiene su recomendación de sobreponderar los bonos argentinos en las carteras de inversión y proyecta que los rendimientos podrían seguir bajando en los próximos meses.

A qué se refiere el Bank of America con la ventana del mercado de deuda

Los analistas del indicaron que el equipo económico tiene tiempo para esperar que el riesgo país siga bajando, tras la fuerte reducción de los últimos días por la recategorización de S&P, si el contexto global se mantiene favorable y el Banco Central continúa adquiriendo reservas internacionales.

"Además, una recuperación de la actividad económica en el segundo semestre podría aliviar algunas preocupaciones sobre la popularidad del Gobierno", agregaron en el texto.

Para la entidad bancaria estadounidense "existe el riesgo de que, si el Gobierno renuncia a gestionar sus pasivos este año (por ejemplo, si los rendimientos no bajan más y no desea validar los rendimientos del mercado), podría aumentar la volatilidad durante el ciclo electoral del próximo año, lo que representa un riesgo a la baja para los inversores".

Qué dijo Luis Caputo sobre sus expectativas para 2027

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró hace una semana que espera que el próximo año electoral sea "muy diferente" y pronosticó que "la economía va a prevalecer" por sobre la política. "No voy a usar la frase 'la economía se va a llevar puesta la política', porque se enojan", bromeó el economista, que también se definió como "muy optimista con lo que se viene".

"Ni por broma espero un 2027 clásico electoral argentino, sino todo lo contrario", remarcó el economista y cuestionó a consultores y encuestadores por "subestimar" a los argentinos. "¿Alguien cree realmente que alguien va a querer volver a los números de 2023 en vez de lo que va a ser 2027?", preguntó a la audiencia.

caputo iaef

"¿En serio le quieren hacer creer a las personas que Kicillof es un potencial candidato a presidente? Toman a la gente por boluda", sentenció el exministro de Finanzas de Mauricio Macri y recordó que, en las elecciones legislativas de 2025, "cuando se generó susto ganó el Presidente por 17 puntos". "El kirchnerismo no es refugio", concluyó.

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