Última hora en ANSES: por qué el 8 de septiembre es una fecha clave La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó qué día comenzarán los pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones de este mes, con aumentos y refuerzos ya incorporados.







El 8 de septiembre marca el inicio de los pagos de Anses en septiembre 2025, con haberes actualizados. Freepik

El 8 de septiembre de 2025 marca el inicio del calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Ese día se liquida la primera prestación del mes, un momento esperado por millones de beneficiarios que verán actualizados sus haberes gracias a los nuevos montos y bonos extraordinarios.

Los titulares de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares y universales acceden desde este mes a valores actualizados. La ANSES comunicó que el cronograma se organiza según la terminación del documento y abarca todo el mes, tanto para quienes perciben haberes mínimos como para quienes superan esos niveles.

APU ANSES (1).png El calendario de septiembre abarca desde el 8/9 hasta el 26/9, según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Freepik ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025 El organismo dio a conocer el calendario de pagos, con inicio el 8 de septiembre para jubilados y pensionados con haberes mínimos y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). En paralelo, se confirmaron los montos definitivos de cada prestación, que contemplan incrementos y bonos.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminados en 0: 8/9.

DNI terminados en 1: 9/9.

DNI terminados en 2: 10/9.

DNI terminados en 3: 11/9.

DNI terminados en 4: 12/9.

DNI terminados en 5: 15/9.

DNI terminados en 6: 16/9.

DNI terminados en 7: 17/9.

DNI terminados en 8: 18/9.

DNI terminados en 9: 19/9.

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 22/9.

DNI terminados en 2 y 3: 23/9.

DNI terminados en 4 y 5: 24/9.

DNI terminados en 6 y 7: 25/9.

DNI terminados en 8 y 9: 26/9.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 10/9.

DNI terminados en 1: 11/9.

DNI terminados en 2: 12/9.

DNI terminados en 3: 15/9.

DNI terminados en 4: 16/9.

DNI terminados en 5: 17/9.

DNI terminados en 6: 18/9.

DNI terminados en 7: 19/9.

DNI terminados en 8: 22/9.

DNI terminados en 9: 23/9. Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 10/9.

DNI terminados en 1: 11/9.

DNI terminados en 2: 12/9.

DNI terminados en 3: 15/9.

DNI terminados en 4: 16/9.

DNI terminados en 5: 17/9.

DNI terminados en 6: 18/9.

DNI terminados en 7: 19/9.

DNI terminados en 8: 22/9.

DNI terminados en 9: 23/9. Prenatal y Maternidad DNI terminados en 0 y 1: 10/9.

DNI terminados en 2 y 3: 11/9.

DNI terminados en 4 y 5: 12/9.

DNI terminados en 6 y 7: 15/9.

DNI terminados en 8 y 9: 16/9. Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento) DNI terminados entre el 0 y el 9: del 9/9 al 10/10. Pensiones ANSES 2 Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones reciben aumentos y refuerzos según corresponda. Freepik Pensiones No Contributivas (PNC) DNI terminados en 0 y 1: 8/9.

DNI terminados en 2 y 3: 9/9.

DNI terminados en 4 y 5: 10/9.

DNI terminados en 6 y 7: 11/9.

DNI terminados en 8 y 9: 12/9. Asignaciones familiares de PNC DNI terminados entre el 0 y el 9: del 9/9 al 10/10. Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 19/9.

DNI terminados en 2 y 3: 22/9.

DNI terminados en 4 y 5: 23/9.

DNI terminados en 6 y 7: 24/9.

DNI terminados en 8 y 9: 25/9.