Última hora en ANSES: por qué el 8 de septiembre es una fecha clave

El 8 de septiembre de 2025 marca el inicio del calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Ese día se liquida la primera prestación del mes, un momento esperado por millones de beneficiarios que verán actualizados sus haberes gracias a los nuevos montos y bonos extraordinarios.
Los titulares de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares y universales acceden desde este mes a valores actualizados. La ANSES comunicó que el cronograma se organiza según la terminación del documento y abarca todo el mes, tanto para quienes perciben haberes mínimos como para quienes superan esos niveles.
APU ANSES (1).png
El calendario de septiembre abarca desde el 8/9 hasta el 26/9, según la terminación del DNI y el tipo de prestación.
Freepik
ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025
El organismo dio a conocer el calendario de pagos, con inicio el 8 de septiembre para jubilados y pensionados con haberes mínimos y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). En paralelo, se confirmaron los montos definitivos de cada prestación, que contemplan incrementos y bonos.