ANSES deposita $100.421: quiénes pueden acceder desde el 9 de septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que los beneficiarios de las distintas Asignaciones de Pago Único (APU) comenzarán a cobrar sus haberes a partir del día martes 9 de septiembre. En ese marco, gracias al aumento del 1,9%, las familias que acrediten un matrimonio pasarán a cobrar $100.421.
APU por matrimonio ANSES
No hay un plazo específico para iniciar el trámite para la pareja.
Freepik
APU de ANSES: quiénes pueden acceder
Las APU están dirigidas a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), excombatientes de Malvinas y personas que perciben la prestación por desempleo.
Los requisitos generales para acceder a estos cobros incluyen: presentar la documentación del evento, realizar el trámite dentro de los dos años posteriores al hecho y no superar los topes de ingresos familiares vigentes para el grupo familiar. Además, se debe pertenecer al régimen de asignaciones familiares y tener alguna situación de trabajo registrada (en relación de dependencia, ART, etc.).
APU de ANSES: montos de septiembre 2025
Con la suba del 1,9% prevista para los haberes de este mes en base a la nueva fórmula de actualizaciones, los valores de las APU quedan de la siguiente manera: