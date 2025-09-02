ANSES deposita $100.421: quiénes pueden acceder desde el 9 de septiembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó a qué grupo está destinado este monto. Por







Anses explicó a qué grupo le deposita $100.421 este mes. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que los beneficiarios de las distintas Asignaciones de Pago Único (APU) comenzarán a cobrar sus haberes a partir del día martes 9 de septiembre. En ese marco, gracias al aumento del 1,9%, las familias que acrediten un matrimonio pasarán a cobrar $100.421.

APU por matrimonio ANSES No hay un plazo específico para iniciar el trámite para la pareja. Freepik APU de ANSES: quiénes pueden acceder Las APU están dirigidas a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), excombatientes de Malvinas y personas que perciben la prestación por desempleo.

Los requisitos generales para acceder a estos cobros incluyen: presentar la documentación del evento, realizar el trámite dentro de los dos años posteriores al hecho y no superar los topes de ingresos familiares vigentes para el grupo familiar. Además, se debe pertenecer al régimen de asignaciones familiares y tener alguna situación de trabajo registrada (en relación de dependencia, ART, etc.).

APU de ANSES: montos de septiembre 2025 Con la suba del 1,9% prevista para los haberes de este mes en base a la nueva fórmula de actualizaciones, los valores de las APU quedan de la siguiente manera:

Matrimonio: $100.421,34.

Nacimiento: $67.062,91.

Adopción: $401.004,96.

APU de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025 Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre