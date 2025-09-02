2 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

ANSES deposita $100.421: quiénes pueden acceder desde el 9 de septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó a qué grupo está destinado este monto.

Por
Anses explicó a qué grupo le deposita $100.421 este mes.

Anses explicó a qué grupo le deposita $100.421 este mes.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que los beneficiarios de las distintas Asignaciones de Pago Único (APU) comenzarán a cobrar sus haberes a partir del día martes 9 de septiembre. En ese marco, gracias al aumento del 1,9%, las familias que acrediten un matrimonio pasarán a cobrar $100.421.

La Anses informó que los pagos de la Prestación por Desempleo de septiembre van del 19 al 25 del mes, según la terminación del DNI.
Te puede interesar:

Prestación por Desempleo de ANSES: montos y cuándo cobro en septiembre 2025

APU por matrimonio ANSES
No hay un plazo específico para iniciar el trámite para la pareja.

No hay un plazo específico para iniciar el trámite para la pareja.

APU de ANSES: quiénes pueden acceder

Las APU están dirigidas a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), excombatientes de Malvinas y personas que perciben la prestación por desempleo.

Los requisitos generales para acceder a estos cobros incluyen: presentar la documentación del evento, realizar el trámite dentro de los dos años posteriores al hecho y no superar los topes de ingresos familiares vigentes para el grupo familiar. Además, se debe pertenecer al régimen de asignaciones familiares y tener alguna situación de trabajo registrada (en relación de dependencia, ART, etc.).

APU de ANSES: montos de septiembre 2025

Con la suba del 1,9% prevista para los haberes de este mes en base a la nueva fórmula de actualizaciones, los valores de las APU quedan de la siguiente manera:

  • Matrimonio: $100.421,34.
  • Nacimiento: $67.062,91.
  • Adopción: $401.004,96.

APU de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025

  • Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses informó quiénes cobran $401.004 en septiembre.

ANSES paga $401.004 desde el 9 de septiembre 2025: de qué se trata

Anses explicó a qué grupo le abona $67.062 en septiembre.

Extra de ANSES de $67.062: de qué se trata este beneficio que se paga desde el 9 de septiembre 2025

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 2 de septiembre

Anses informó sobre un beneficio exclusivo para jubilados.

El beneficio exclusivo de ANSES para jubilados en septiembre 2025: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará un aumento de 1,9% en sus prestaciones a cobrar en septiembre.

ANSES confirmó el aumento de 1,9% de las prestaciones para septiembre 2025: los nuevos montos

Anses indicó cuánto dinero se puede pedir en un crédito de cuotas de $200.000.

Créditos para beneficiarios de ANSES: cuánto dinero puedo pedir con cuotas fijas de $200.000

Rating Cero

El actor canadiense Graham Greene falleció a los 72 años en Toronto. 

Muere un actor de la saga de Crepúsculo tras ser hospitalizado de emergencia

De qué se trata esta imperdible película turca.
play

Está en Netflix, es un drama turco y es una película espectacular: no te la pierdas

Se aproximan 3 secuelas que Marvel pareciera estar preparando para fines de 2028 y ya están dando que hablar.

Estas son las 3 secuelas que Marvel prepara y tienen una base sólida de fans: de qué superhéroes son

Mi vida con los chicos Walter, un serie televisiva estadounidense que está siendo tendencia en la gran N roja.
play

Mi vida con los chicos Walter, la serie del momento en Netflix: de qué se trata la romántica historia

Los cambios de estilo de Emma Watson reflejan su evolución personal y su influencia en la cultura de la moda.

La impactante transformación de Emma Watson: así se veía de chica

En medio del escándalo, Gimena Accardi y Andrés Gil se despidieron de la obra que dirige Nico Vázquez

Tras el escándalo, Gimena Accardi y Andrés Gil se despidieron de la obra que dirige Nico Vázquez

últimas noticias

Pequeños detalles en la preparación marcan la diferencia y elevan las recetas caseras a un nivel profesional.

Ni congeladas ni excesivo aceite: el truco para que las papas fritas queden súper crujientes

Hace 11 minutos
Robo millonario en Santa Fe: entraron a una casa cuando el dueño no estaba.

Robo millonario en Santa Fe: entraron a una casa cuando el dueño no estaba y se llevaron una fortuna

Hace 13 minutos
El actor canadiense Graham Greene falleció a los 72 años en Toronto. 

Muere un actor de la saga de Crepúsculo tras ser hospitalizado de emergencia

Hace 16 minutos
¿Las zapatillas comienzan a perder terreno?

¿Adiós a las zapatillas? La llamativa tendencia que ya usan muchos famosos

Hace 16 minutos
play

Lo que dejó la tormenta de Santa Rosa: bajó el agua en María Teresa, pero todavía sigue inundada

Hace 24 minutos