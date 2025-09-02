Extra de ANSES de $67.062: de qué se trata este beneficio que se paga desde el 9 de septiembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió el cronograma de cobros de este mes. Todo lo que tenés que saber. Por







Anses explicó a qué grupo le abona $67.062 en septiembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el cronograma de cobros de septiembre. En ese sentido, se destaca que los beneficiarios de las Asignaciones de Pago Único (APU) comienzan a recibir sus haberes a partir del día martes 9. Los titulares de la APU por nacimiento cobrarán $67.062.

APU de ANSES: quiénes pueden acceder Las APU están dirigidas a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), excombatientes de Malvinas y titulares de la prestación por desempleo.

Los requisitos generales para cobrar las Asignaciones de Pago Único incluyen presentar la documentación del evento, realizar el trámite dentro de los dos años posteriores al hecho y no superar los topes de ingresos familiares vigentes para el grupo familiar. Además, se debe pertenecer al régimen de asignaciones familiares y tener alguna situación de trabajo registrada (en relación de dependencia, ART, etc.).

APU de ANSES: montos de septiembre 2025 Con el incremento del 1,9%, los valores actualizados de las Asignaciones de Pago Único son:

Nacimiento: $67.062,91.

Adopción: $401.004,96.

Matrimonio: $100.421,34.

Estas prestaciones son únicas y se abonan por una sola vez a quienes cumplan con los requisitos establecidos. APU de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025 Todas las terminaciones de documento reciben el pago de sus haberes a partir del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre.