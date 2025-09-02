2 de septiembre de 2025 Inicio
Extra de ANSES de $67.062: de qué se trata este beneficio que se paga desde el 9 de septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió el cronograma de cobros de este mes. Todo lo que tenés que saber.

Por
Anses explicó a qué grupo le abona $67.062 en septiembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el cronograma de cobros de septiembre. En ese sentido, se destaca que los beneficiarios de las Asignaciones de Pago Único (APU) comienzan a recibir sus haberes a partir del día martes 9. Los titulares de la APU por nacimiento cobrarán $67.062.

La Anses informó que los pagos de la Prestación por Desempleo de septiembre van del 19 al 25 del mes, según la terminación del DNI.
APU por nacimiento
(ANSES) publicó el calendario correspondiente al mes de mayo, el cual incluye la distribución de las Asignaciones de Pago Único (APU).

APU de ANSES: quiénes pueden acceder

Las APU están dirigidas a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), excombatientes de Malvinas y titulares de la prestación por desempleo.

Los requisitos generales para cobrar las Asignaciones de Pago Único incluyen presentar la documentación del evento, realizar el trámite dentro de los dos años posteriores al hecho y no superar los topes de ingresos familiares vigentes para el grupo familiar. Además, se debe pertenecer al régimen de asignaciones familiares y tener alguna situación de trabajo registrada (en relación de dependencia, ART, etc.).

APU de ANSES: montos de septiembre 2025

Con el incremento del 1,9%, los valores actualizados de las Asignaciones de Pago Único son:

  • Nacimiento: $67.062,91.
  • Adopción: $401.004,96.
  • Matrimonio: $100.421,34.

Estas prestaciones son únicas y se abonan por una sola vez a quienes cumplan con los requisitos establecidos.

APU de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025

Todas las terminaciones de documento reciben el pago de sus haberes a partir del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre.

