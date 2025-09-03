Cuándo cobro ANSES: Desempleo, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 4 de septiembre La Administración Nacional de Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por







La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves. C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 4 de septiembre de 2025 con respecto a Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES: Desempleo Plan 2 El organismo comunicó a los titulares del beneficio de Desempleo Plan 2, de agosto, que percibirán sus montos con todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de septiembre.

ANSES: Asignaciones de pago único Quienes cuenten con Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 10 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.