3 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuándo cobro ANSES: Desempleo, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 4 de septiembre

La Administración Nacional de Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

Por
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 4 de septiembre de 2025 con respecto a Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

El pago único de $547.288 en septiembre corresponde a la combinación de cuatro programas sociales administrados por la Anses.
Te puede interesar:

ANSES: la combinación de 4 beneficios para cobrar más de $500.000 en septiembre 2025

ANSES: Desempleo Plan 2

El organismo comunicó a los titulares del beneficio de Desempleo Plan 2, de agosto, que percibirán sus montos con todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de septiembre.

ANSES: Asignaciones de pago único

Quienes cuenten con Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 10 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los beneficiarios de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la culminación de DNI, hasta el 10 de septiembre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses detalló quiénes no podrán cobrar la AUH este mes.

Urgente: quiénes no pueden cobrar la AUH de ANSES en septiembre 2025

Anses explicó cuáles son los dos beneficios a los que pueden acceder los jubilados en septiembre.

Los 2 beneficios de ANSES para jubilados en septiembre 2025: son claves

Anses explicó cómo es el trámite para presentar la Libreta AUH.

El trámite online para presentar la Libreta AUH de ANSES: paso a paso

El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 3 de septiembre

La Anses informó que los pagos de la Prestación por Desempleo de septiembre van del 19 al 25 del mes, según la terminación del DNI.

Prestación por Desempleo de ANSES: montos y cuándo cobro en septiembre 2025

Anses informó quiénes cobran $401.004 en septiembre.

ANSES paga $401.004 desde el 9 de septiembre 2025: de qué se trata

Rating Cero

Martín Cirio apuntó con todo contra los fanáticos de Selena Gómez: Para mi es mejor.

Martín Cirio apuntó todo contra los fanáticos de Selena Gómez: "Para mi es mejor"

Quién es el periodista que terminó herido en el acto de Javier Milei.

Quién es el periodista que terminó herido en el acto de Javier Milei

El anuncio de los protagonistas de Avengers: Doomsday﻿ contó con muchas ausencias de peso.

Estrella de Marvel habló sobre su ausencia en Avengers Doomsday y sorprendió: "No hubo suficiente..."

Barbieri respondió a los rumores de prostitución cuando tuvo un teatro de revista a su cargo.

Carmen Barbieri cruzó a Rocío Marengo por hablar de la prostitución, Ayelén Paleo y Santiago Bal: "Si la quisieron..."

Mauro Icardi y Wanda Nara volvieron a protagonizar un escándalo viral.
play

Nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Le van a arrancar a las hijas..."

Peter Lanzani decidió dejar atrás la apariencia que le generó muchas críticas.

Peter Lanzani cambió su look luego de ser tildado de "sucio" por su apariencia

últimas noticias

Axel Kicillof: Milei no está registrando el golpe

Axel Kicillof: "Milei no está registrando el golpe"

Hace 11 minutos
El entrenador de 69 años continuará internado.

Russo continuará internado por infección urinaria: su estado de salud

Hace 43 minutos
Martín Cirio apuntó con todo contra los fanáticos de Selena Gómez: Para mi es mejor.

Martín Cirio apuntó todo contra los fanáticos de Selena Gómez: "Para mi es mejor"

Hace 48 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 4 de septiembre

Hace 50 minutos
Quién es el periodista que terminó herido en el acto de Javier Milei.

Quién es el periodista que terminó herido en el acto de Javier Milei

Hace 52 minutos