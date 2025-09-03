Cuándo cobro ANSES: Desempleo, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 4 de septiembre

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 4 de septiembre de 2025 con respecto a Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.
ANSES: Desempleo Plan 2
El organismo comunicó a los titulares del beneficio de Desempleo Plan 2, de agosto, que percibirán sus montos con todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de septiembre.
ANSES: Asignaciones de pago único
Quienes cuenten con Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 10 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.
ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
Los beneficiarios de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la culminación de DNI, hasta el 10 de septiembre.