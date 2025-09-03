3 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

ANSES: la combinación de 4 beneficios para cobrar más de $500.000 en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que un grupo de beneficiarios alcanzará un monto elevado al combinar distintas prestaciones sociales vigentes.

Por
El pago único de $547.288 en septiembre corresponde a la combinación de cuatro programas sociales administrados por la Anses.

El pago único de $547.288 en septiembre corresponde a la combinación de cuatro programas sociales administrados por la Anses.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre 2025 un grupo de beneficiarios podrá cobrar un ingreso excepcional que asciende a $547.288, producto de la suma de cuatro programas sociales ya existentes y de la aplicación del aumento del 1,9% por la Ley de Movilidad Jubilatoria.

Anses detalló quiénes no podrán cobrar la AUH este mes.
Te puede interesar:

Urgente: quiénes no pueden cobrar la AUH de ANSES en septiembre 2025

Este plus no corresponde a un plan nuevo, sino a la integración de beneficios como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad (AUH con discapacidad), la Tarjeta Alimentar, el Complemento leche y el plan Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo). Solo quienes estén inscriptos en los cuatro programas recibirán el pago completo.

ANSES AUH 1.png
El aumento del 1,9% impactará en los montos de la AUH, la AUH con discapacidad y la Asignación por Embarazo.

El aumento del 1,9% impactará en los montos de la AUH, la AUH con discapacidad y la Asignación por Embarazo.

ANSES: beneficios para cobrar $547.288 en septiembre 2025

El detalle de los montos que conforman este pago extraordinario es el siguiente:

  • AUH con discapacidad: $374.444.

  • Tarjeta Alimentar (familias con un hijo): $52.250.

  • Complemento leche: $42.594.

  • Volver al Trabajo: $78.000.

La suma de estos valores alcanza los $547.288, que se abonarán en septiembre como un ingreso único para quienes reúnan los requisitos de cada programa.

AUH de ANSES: monto de septiembre 2025

Además del pago excepcional, las asignaciones universales tendrán un incremento del 1,9% en septiembre. Con la retención del 20% prevista, los valores quedarán de la siguiente manera:

  • AUH por hijo: $115.087, con un pago directo de $92.070.

  • AUH con discapacidad: $374.444, con un pago directo de $299.795.

  • Asignación por Embarazo (AUE): $115.087, con un pago directo de $92.070 si no se presenta la libreta.

En todos los casos, las sumas pueden complementarse con la Tarjeta Alimentar, lo que aumenta de manera significativa los ingresos familiares durante el mes de septiembre.

Volver al Trabajo 4
El calendario de pagos de septiembre para AUH y AUE se definió según la terminación del DNI de los beneficiarios.

El calendario de pagos de septiembre para AUH y AUE se definió según la terminación del DNI de los beneficiarios.

AUH de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025

El cronograma de pagos de septiembre para AUH y AUE se organiza según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre.

  • DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre.

  • DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre.

  • DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre.

  • DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre.

  • DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre.

  • DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre.

  • DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre.

  • DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre.

  • DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses explicó cuáles son los dos beneficios a los que pueden acceder los jubilados en septiembre.

Los 2 beneficios de ANSES para jubilados en septiembre 2025: son claves

Anses explicó cómo es el trámite para presentar la Libreta AUH.

El trámite online para presentar la Libreta AUH de ANSES: paso a paso

El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 3 de septiembre

La Anses informó que los pagos de la Prestación por Desempleo de septiembre van del 19 al 25 del mes, según la terminación del DNI.

Prestación por Desempleo de ANSES: montos y cuándo cobro en septiembre 2025

Anses informó quiénes cobran $401.004 en septiembre.

ANSES paga $401.004 desde el 9 de septiembre 2025: de qué se trata

Anses explicó a qué grupo le deposita $100.421 este mes.

ANSES deposita $100.421: quiénes pueden acceder desde el 9 de septiembre 2025

Rating Cero

Lionel Messi sorprendió a Nico Vázquez en el teatro. 

La intimidad de la visita de Messi a Nico Vázquez, tras su separación de Gimena Accardi

Luck Ra eliminó a un participante y fue señalado.

Polémica en La Voz Argentina: Luck Ra eliminó a un participante y las redes sociales estallaron

Columbus, el director de los cuatro fantásticos que fue despedido y a su vez, manifestó no querer saber más nada con Marvel.

Estaba en Los 4 Fantásticos antes de Marvel pero hizo una crítica y lo despidieron: de quién se trata

El elegante look que mostró Evangelina Anderson en sus redes sociales.

El look total black de Evangelina Anderson: su hermoso vestido lencero

El club del crimen de los jueves, una película estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.
play

De qué se trata El club del crimen de los jueves, la película que la está rompiendo en Netflix

María Becerra se sumará a La Voz.

María Becerra se sumará a La Voz España: cómo será su participación en el programa

últimas noticias

play
La rutina de skincare de Jessica Alba está dando que hablar: la reconocida actriz y empresaria, compartió con sus seguidores su hábito de cuidado facial.

Esta rutina de skincare de Jessica Alba está dando que hablar: qué debés saber antes de implementarla

Hace 5 minutos
Messi anunció que frente a Venezuela será su último partido por Eliminatorias de loca, ¿y definitiva?

¿Partido despedida en Eliminatorios con la Selección? Messi no viajaría para jugar frente a Ecuador

Hace 6 minutos
Lionel Messi sorprendió a Nico Vázquez en el teatro. 

La intimidad de la visita de Messi a Nico Vázquez, tras su separación de Gimena Accardi

Hace 16 minutos
Luck Ra eliminó a un participante y fue señalado.

Polémica en La Voz Argentina: Luck Ra eliminó a un participante y las redes sociales estallaron

Hace 25 minutos
Si tus tazas están amarillentas y percudidas, este es el truco para blanquearlas y dejarlas como nuevas.

Si tus tazas están amarillentas y percudidas, este es el truco para blanquearlas y dejarlas como nuevas

Hace 35 minutos