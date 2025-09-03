ANSES: la combinación de 4 beneficios para cobrar más de $500.000 en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que un grupo de beneficiarios alcanzará un monto elevado al combinar distintas prestaciones sociales vigentes.

El pago único de $547.288 en septiembre corresponde a la combinación de cuatro programas sociales administrados por la Anses.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre 2025 un grupo de beneficiarios podrá cobrar un ingreso excepcional que asciende a $547.288 , producto de la suma de cuatro programas sociales ya existentes y de la aplicación del aumento del 1,9% por la Ley de Movilidad Jubilatoria.

Este plus no corresponde a un plan nuevo, sino a la integración de beneficios como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad (AUH con discapacidad), la Tarjeta Alimentar , el Complemento leche y el plan Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo). Solo quienes estén inscriptos en los cuatro programas recibirán el pago completo.

El detalle de los montos que conforman este pago extraordinario es el siguiente:

El aumento del 1,9% impactará en los montos de la AUH, la AUH con discapacidad y la Asignación por Embarazo.

La suma de estos valores alcanza los $547.288 , que se abonarán en septiembre como un ingreso único para quienes reúnan los requisitos de cada programa.

AUH de ANSES: monto de septiembre 2025

Además del pago excepcional, las asignaciones universales tendrán un incremento del 1,9% en septiembre. Con la retención del 20% prevista, los valores quedarán de la siguiente manera:

AUH por hijo : $115.087, con un pago directo de $92.070.

AUH con discapacidad : $374.444, con un pago directo de $299.795.

Asignación por Embarazo (AUE): $115.087, con un pago directo de $92.070 si no se presenta la libreta.

En todos los casos, las sumas pueden complementarse con la Tarjeta Alimentar, lo que aumenta de manera significativa los ingresos familiares durante el mes de septiembre.

El calendario de pagos de septiembre para AUH y AUE se definió según la terminación del DNI de los beneficiarios.

AUH de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025

El cronograma de pagos de septiembre para AUH y AUE se organiza según la terminación del DNI: