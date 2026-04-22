Las jubilaciones volverán a incrementarse en mayo como resultado de la fórmula de movilidad vigente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES) confirmó que en mayo de 2026 habrá un nuevo aumento para jubilados y pensionados, en línea con el esquema de actualización mensual que sigue la inflación. Este ajuste impacta directamente en los haberes mínimos y en el resto de las prestaciones previsionales.

Ni el aumento ni el bono: el cambio de última hora de ANSES para los jubilados en mayo 2026

En ese contexto, uno de los puntos centrales es la continuidad del bono extraordinario de $70.000, un refuerzo que en los últimos meses se convirtió en un complemento clave para quienes cobran los montos más bajos.

Además, se continuará con el pago del bono de hasta $55.000 para jubilados y pensionados, y se incrementó el monto de la Tarjeta Alimentar

Las jubilaciones volverán a incrementarse en mayo como resultado de la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este caso, el ajuste se basa en la inflación registrada en marzo. Este mecanismo de actualización mensual permite que los haberes se ajusten de manera periódica, dando cuenta de las variaciones en el costo de vida. De esta manera, los ingresos previsionales continúan modificándose mes a mes según los datos oficiales.

Todo lo que hay que saber sobre el bono de $70.000 de ANSES en mayo 2026

El bono extraordinario de $70.000 fue implementado como un refuerzo destinado a mejorar los ingresos de jubilados y pensionados con menores haberes. Para mayo, su continuidad aún no fue confirmada oficialmente, ya que depende de la publicación de un decreto en el Boletín Oficial. En caso de mantenerse, el monto no presentaría cambios y seguiría siendo el mismo que se viene abonando desde 2024. Su liquidación se realiza junto con el haber mensual.

Por otro lado, el esquema de pago no es uniforme, ya que quienes cobran la jubilación mínima reciben el bono completo, mientras que aquellos con ingresos superiores acceden a un monto proporcional. En estos casos, el objetivo es que el ingreso total no supere un límite determinado.

Por último, quienes superan ese tope quedan excluidos del refuerzo y perciben únicamente el haber mensual actualizado, sin ningún adicional.