Cómo hacer para pagar el monotributo de ARCA si se te venció la cuota de febrero 2026

La simple manera para pagar el monotributo si se te venció

La cuota de febrero 2026 del monotributo puede pagarse aunque esté vencida.

ARCA aplica intereses automáticos por mora. Los recargos se calculan automáticamente en el sistema del sitio web de ARCA.

Es necesario verificar el estado de la deuda en el sistema. El contribuyente debe ingresar al portal web con CUIT y clave fiscal.

Se debe generar un VEP con el monto actualizado. Una vez con ello, el pago puede hacerse por homebanking o medios electrónicos. El vencimiento del Monotributo suele ser una fecha marcada en rojo para miles de contribuyentes en Argentina. Sin embargo, cuando la cuota se pasa, como ocurrió con el pago correspondiente a febrero 2026, comienzan las dudas sobre cómo regularizar la situación ante ARCA y qué consecuencias puede traer la demora.

La falta de pago no implica una exclusión automática del régimen, pero sí genera intereses y posibles recargos que se actualizan de manera automática en el sistema. Por eso, conocer el procedimiento correcto para saldar la deuda es clave para evitar sanciones mayores y mantener activa la categoría de monotributo.

Cómo podés pagar el monotributo vencido de ARCA en febrero 2026

Antes que nada, ingresá al sitio oficial de ARCA con tu CUIT y Clave Fiscal para verificar el estado de tu cuota de febrero 2026. Allí vas a poder ver el detalle de la deuda, si ya se generó un interés por mora y la fecha límite actualizada para pago.

Una vez dentro del sistema:

Accedé a la sección de “Pagos” o “Deudas pendientes”. Seleccioná la cuota de febrero de 2026. Generá un VEP actualizado que incluya el interés de mora si corresponde. Este volante de pago con código de barra o VEP es el que necesitas para abonar por medios electrónicos o en bancos habilitados. Podés pagar tu deuda utilizando algunas de estas opciones: