Trabajadores despedidos de Wade reclamaron frente a la Justicia: "No tenemos para comer"

Los trabajadores se concentraron frente al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial para exigir el pago de salarios adeudados, aguinaldo, vacaciones e indemnizaciones. Denuncian que fueron desvinculados sin cobrar y que atraviesan una situación económica crítica.

Trabajadores despedidos de Wade se concentraron este lunes frente al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial, ubicado sobre Marcelo T. de Alvear, en el barrio porteño de Monserrat, para reclamar el pago de salarios adeudados y las indemnizaciones correspondientes tras los despidos.

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“ La situación es pésima. No cobramos un peso, nos deben salario, aguinaldo y la indemnización. Nos echaron sin pagarnos un mango ”, contó a C5N Claudio Martínez, quien trabajó durante más de 30 años en la empresa. Según relató, actualmente debe hacer changas para poder subsistir. “Trabajo no hay. Recorto gastos”, explicó.

La protesta se produjo luego de que Wade, una de las empresas que integra el Grupo Granja Tres Arroyo s, ingresara en convocatoria de acreedores en medio de una crisis financiera y operativa que también derivó en despidos, suspensiones y atrasos salariales. La compañía opera las plantas Wade 1 y Wade 2 y esta última registró 450 despidos en las últimas semanas.

Daniel Ávalos, integrante de la comisión interna de Wade, describió la situación como “crítica” y aseguró que los trabajadores atraviesan “momentos angustiantes”. “ No tenemos para comer. Venimos a reclamar que nos paguen lo que nos corresponde ”, señaló a C5N.

Ávalos afirmó que hay trabajadores a los que se les adeudan cuatro meses de sueldo, vacaciones y aguinaldo. También cuestionó que la empresa haya informado que las indemnizaciones fueron pagadas. “ Echaron a 450 compañeros de palabra nomás ”, sostuvo.

“Llegó un día en que la empresa dijo ‘hasta acá llegamos’, nos adelantó las vacaciones y no volvimos a entrar nunca más”, relató el trabajador, quien además señaló que los salarios fueron abonados en cuotas y que esa situación llevó a varios empleados a endeudarse con sus tarjetas.

Trabajadores despedidos de Wade reclaman el pago de las indemnizaciones

Los trabajadores también cuestionaron que, tras los despidos, tampoco están pudiendo acceder al fondo de desempleo. “No se está cobrando ni siquiera el fondo de desempleo. No tenemos ayuda de nada”, afirmó Ávalos.

Otro empleado de Wade, con 24 años de antigüedad, contó la situación que atraviesa junto a su familia: “Mi hermana me pasa un plato de comida. Si no, no tengo para comer. No tengo un peso”.

Rogelio Ojeda, quien trabajó 27 años en la compañía, resumió el reclamo de los manifestantes: “No tenemos respuesta. Si mandaron el telegrama, que paguen lo que corresponde”.

José Morales, otro de los trabajadores afectados, apuntó contra la falta de respuestas después de décadas de trabajo. “Estamos mal. Hemos trabajado toda la vida. Hemos cuidado el laburo y nos pagan de esta manera”, sostuvo. Según contó, actualmente recibe ayuda económica de su hijo, aunque también remarcó que su situación es complicada.