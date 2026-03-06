Cuál es la nueva ventaja que tiene Cuenta DNI para ahorrar más en marzo 2026 El programa suma más jornadas para aprovechar reintegros. También continúan promociones en distintos rubros de consumo cotidiano. Por + Seguir en







Hay un beneficio que se amplía y podrá utilizarse de lunes a viernes. Pexels

Cuenta DNI mantiene en marzo una serie de descuentos en rubros cotidianos como ferias, farmacias, gastronomía y supermercados.

El principal cambio del mes es la ampliación del 20% de reintegro en comercios de cercanía, que pasa a estar disponible de lunes a viernes.

El tope semanal de devolución se mantiene en $5.000 y se alcanza con consumos por $25.000.

También continúan promociones específicas en cadenas como Supermercados Día y otros comercios adheridos de la provincia. La billetera digital de Banco Provincia vuelve a ofrecer beneficios durante marzo de 2026 con promociones en distintos rubros de consumo cotidiano. El programa incluye rebajas en ferias, farmacias, gastronomía y supermercados, con reintegros que pueden alcanzar los $5.000 semanales según el tipo de compra.

Entre las cadenas que participan de estas promociones aparece Supermercados Día, que mantiene una jornada específica de ahorro para quienes paguen mediante la aplicación. El mes llega además con un cambio importante en los beneficios vinculados a comercios de barrio, lo que amplía las oportunidades para aprovechar los reintegros.

cuenta dni Cuenta DNI Qué ahorro particular cambió en Cuenta DNI para marzo 2026 La principal modificación del programa durante marzo se aplica en las compras realizadas en comercios de cercanía, como carnicerías, locales de venta de pollo y pescaderías.

Hasta febrero, el reintegro del 20% estaba disponible solo un día a la semana. A partir de este mes, el beneficio se amplía y podrá utilizarse de lunes a viernes. El esquema mantiene un tope de devolución de $5.000 por semana, que se alcanza con consumos por $25.000.

Con este ajuste, quienes utilizan la aplicación tienen más margen para distribuir sus compras a lo largo de la semana y llegar con mayor facilidad al límite de reintegro permitido.

Cuenta DNI Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses. Banco Provincia Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026 El calendario de promociones para marzo incluye beneficios en varios rubros de consumo: Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Universidades bonaerenses: 40% de ahorro diario en comercios adheridos, con límite de $6.000 semanal.

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin límite de reintegro. Puede sumarse al beneficio de comercios de barrio.

Farmacias y perfumerías: 10% de rebaja los miércoles y jueves, sin tope de devolución y acumulable.

Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos, con un máximo de $8.000 por semana y por persona.

YPF Full: 25% de ahorro los fines de semana en locales adheridos, con tope de $8.000 semanales y sin incluir combustibles.

Supermercados Día: 20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por día. El beneficio se aplica con un ticket mínimo de $20.000 el 2 de marzo y de $25.000 desde el 9 de marzo.

Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana y ticket mínimo de $30.000.

Nini: 15% de descuento los martes, con límite de $20.000 por día y por persona.

Carrefour Argentina: 10% de descuento los miércoles, sin tope y con devolución inmediata.

Supermercados Toledo: 20% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro y acreditación en el momento.

Chango Más: 20% de descuento los jueves, con devolución inmediata.

Supermercados Josimar: 15% de descuento los miércoles, con un tope semanal de $6.000. Desde el banco informaron que el listado completo de comercios adheridos y las condiciones de cada promoción pueden consultarse en el sitio oficial de la entidad.