29 de abril de 2026 Inicio
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Fórmula 1: las condiciones que ponen en riesgo el Gran Premio de Miami

La máxima categoría volverá a las pistas luego de haber estado un mes sin actividad debido a la suspensión de las jornadas en Bahréin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente.

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Fórmula 1: las condiciones que ponen en riesgo el Gran Premio de Miami
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Tras el furor de Franco Colapinto en Buenos Aires, este fin de semana regresa la actividad oficial de la Fórmula 1 y será en el Gran Premio de Miami, sin embargo, se encendieron las alarmas por una condición climática que podría suspender la jornada del domingo.

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Es que, se lanzó una alerta meteorológica durante el horario de la carrera que se disputará el domingo 3 de mayo desde las 17 (hora argentina): hay un 85% de probabilidad de lluvias, con tormentas y relámpagos previstos para el resto de la tarde. De igual modo, se aclaró que durante el viernes y sábado se mantendrían en condiciones secas.

Según el reglamento de la F1, la actividad debe detenerse automáticamente ante la detección de rayos cercanos, mediante bandera roja. Esta condición pone en riesgo la operatividad del helicóptero médico ya que, si impiden su vuelo hacia el hospital designado, la competencia no puede disputarse. Además, ante riesgo eléctrico, los equipos deben resguardar los autos en los garajes y el personal buscar refugio inmediato.

autos fórmula 1

Más allá de que en el automovilismo suelen correr bajo agua la advertencia de tormentas eléctricas, por lo que existe la posibilidad de que se retrase el inicio de la misma, suspenderla o incluso cancelarla.

Fórmula 1: cronograma completo y cómo verlo en vivo

La cuarta fecha de la Fórmula 1 será del viernes 1 al domingo 3 de mayo de abril en el Gran Premio de Miami, y se podrá ver a través de la pantalla de ESPN y su plataforma Disney Premium y Fox Sports.

Viernes 1 de mayo

  • Prácticas libres 1: 13
  • Clasificación Sprint: 17

Sábado 2 de mayo

  • Carrera Sprint: 13
  • Clasificación: 17

Domingo 3 de mayo:

  • Carrera: 17

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