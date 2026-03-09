Como funciona el 40% de descuento que tiene Cuenta DNI en marzo 2026 y en dónde utilizarlo Todas las promociones que ofrece Cuenta DNI sirven para incentivar el consumo y acompañar el gasto cotidiano de los usuarios. Por + Seguir en







La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros. Banco Provincia

Cuenta DNI mantiene en marzo un beneficio del 40% de descuento en compras realizadas en ferias y mercados de la Provincia de Buenos Aires.

La promoción busca impulsar el consumo local y aliviar el gasto familiar en alimentos frescos como frutas, verduras y carnes.

El reintegro tiene un tope de $6.000 por persona cada semana.

Para acceder, los usuarios deben pagar con la app en puestos adheridos y el dinero se acredita luego en la cuenta de forma automática. Durante todo marzo, la billetera virtual Cuenta DNI mantiene activo uno de los beneficios más valorados por los usuarios de la Provincia de Buenos Aires. Se trata del descuento destinado a compras en ferias y mercados bonaerenses, una iniciativa orientada a impulsar el consumo local y aliviar el gasto de las familias en productos de la canasta básica.

La promoción ofrece un 40% de descuento sobre el total de la compra, uno de los porcentajes de reintegro más altos dentro del programa de beneficios de la aplicación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Gracias a este esquema, los usuarios pueden reducir su gasto en rubros esenciales como frutas, verduras, carnes y otros productos regionales o artesanales.

Cuenta DNI Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno. Banco Provincia Para aprovechar el beneficio, solo es necesario pagar con la aplicación y verificar que el puesto de venta esté adherido a la promoción. Además de generar ahorro en cada compra, la iniciativa también busca fortalecer a pequeños productores y comerciantes que participan en los mercados comunitarios de la provincia.

En qué rubro hay un 40% de descuento con Cuenta DNI en marzo 2026 Para acceder al beneficio, los usuarios deben pagar con la aplicación Cuenta DNI en los puestos adheridos que operan dentro de la Provincia de Buenos Aires. La promoción apunta especialmente a reducir el costo de los alimentos frescos, uno de los rubros que más impacta en el presupuesto de las familias. Utilizar este medio de pago permite convertir el ahorro en una herramienta para enfrentar el aumento de precios en productos básicos.

La campaña ofrece un 40% de descuento con un tope de reintegro de $6.000 por persona cada semana. El beneficio no se aplica como descuento inmediato en el momento de la compra, sino que el monto correspondiente se acredita luego de forma automática en la cuenta del usuario. Este sistema permite planificar mejor las compras y aprovechar el reintegro en operaciones posteriores.

cuenta dni Cuenta DNI Con este esquema semanal, quienes utilizan la billetera digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires pueden reducir de manera considerable el gasto mensual en frutas, verduras, carnes y otros productos de ferias y mercados locales. A lo largo del mes, el ahorro acumulado puede representar una diferencia significativa en el presupuesto familiar. Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026 Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en compras.

20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en compras. Gastronomía: 25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada semana.

25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada semana. Full YPF: 25% de descuento todos los fines de semana en tiendas Full YPF participantes, con tope de $8.000 semanales. No incluye la carga de combustibles.

25% de descuento todos los fines de semana en tiendas Full YPF participantes, con tope de $8.000 semanales. No incluye la carga de combustibles. Supermercados: Promociones disponibles en distintas cadenas de toda la provincia, activas durante los siete días de la semana según condiciones de cada comercio.

Promociones disponibles en distintas cadenas de toda la provincia, activas durante los siete días de la semana según condiciones de cada comercio. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana.

40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana. Universidades: 40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales.

40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de la provincia, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio.

10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de la provincia, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio. Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en locales participantes, sin límite de reintegro y también acumulable con el beneficio de comercios de cercanía.