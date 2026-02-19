19 de febrero de 2026 Inicio
El costo de la construcción subió 2,3% en enero y la mano de obra lideró el aumento

El índice del INDEC mostró que la mano de obra fue el principal motor del alza, con un 3,1%, seguida por materiales (1,4%) y gastos generales (2,2%).

El ICC mide las variaciones mensuales en el costo de construcción privada de viviendas en CABA y 24 partidos del conurbano.

El Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró un alza mensual de 2,3% en enero de 2026, impulsado por el incremento del 3,1% en la mano de obra tras el acuerdo salarial de la UOCRA. Los materiales avanzaron 1,4% y los gastos generales 2,2%, con fuertes subas en cables eléctricos y tarifas de servicios, mientras que los ascensores mostraron una baja del 1%.

El inicio de 2026 muestra una aceleración en el costo de la construcción, con la mano de obra como principal motor de la suba, seguida por ajustes tarifarios en servicios y aumentos en insumos clave como cables y cemento. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) la suba se explica por el acuerdo salarial de la UOCRA homologado en enero, que impactó tanto en las categorías laborales como en los gastos generales, por ejemplo en el ítem "sereno".

En cuanto a los gastos integrales, incluyeron aumentos en tarifas eléctricas aprobadas por el ENRE, ajustes en agua y cloacas autorizados por la Secretaría de Obras Públicas, y actualizaciones en conexiones de gas. A su vez, los mayores incrementos se dieron en materiales como cables eléctricos (+4,9%) , piezas de carpintería (+2,7%) y productos de hormigón y cemento (+2,7%). En contraste, se registraron bajas en ascensores (-1,0%) y subas mínimas en muebles de cocina (+0,3%) y pinturas (+0,4%).

  • Mayores subas: Estructura (+3,0%), albañilería (+2,8%) y otros trabajos y gastos (+2,4%).
  • Menores variaciones: Pintura (+0,8%), vidrios (0,0%) y ascensores (-1,0%).

Viviendas tipo

  • Multifamiliar (modelo torre): El costo subió 1,0% en enero, con una superficie total de 8270 m²
  • Unifamiliar (modelo entre medianeras): El incremento fue mayor, de 2,1% en enero, sobre una superficie de 96,47 m²

El ICC mide las variaciones mensuales en el costo de construcción privada de viviendas en la Ciudad de Buenos Aires y 24 partidos del conurbano. No incluye el valor del terreno, IVA, honorarios profesionales ni beneficios empresariales. Se calcula con ponderaciones fijas tipo Laspeyres, con año base 1993.

