17 de marzo de 2026 Inicio
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INDEC: los costos de la construcción aumentaron un 1,9% en febrero

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el rubro tuvo un incremento del 24,5%, con respecto al mismo período del año anterior.

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El INDEC realizó un informe sobre los segmentos que hicieron aumentar los costos de la construcción.

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"Este resultado es consecuencia de las alzas de 1,5% en el capítulo 'Materiales', 1,6% en 'Mano de Obra' y 4,4% en 'Gastos Generales'", detalló el reporte del INDEC. Luego, se explicó que el costo del trabajo "refleja el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). Asimismo, el aumento en las categorías laborales impacta en el capítulo “Gastos generales”, debido a que este contiene el ítem “Sereno”, que se encuentra enmarcado dentro de la resolución."

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Por otra parte, el INDEC aseguró que el incremento en "Gastos Generales" se debió a "los nuevos valores tarifarios" aprobados por el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) que le aprobó aumentos a las distribuidoras Edenor y Edesur.

Por último, el informe del INDEC detalló cuáles fueron los segmentos de los materiales que más aumentaron. Entre ellos, se encontraron aquellos necesarios para los trabajos de movimiento de tierra, con el 4,2%; vidrios con el 4%; y "otros trabajos y gastos" tuvieron un incremento del 4,5%. "Se seleccionaron por la importancia de su incidencia en el costo total de la obra, manteniéndose una cobertura mínima del 95% dentro de cada ítem de obra”, sostuvieron.

INDEC: la inflación de febrero fue del 2,9%, igual que el IPC de enero

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que la inflación de febrero fue de 2,9%, tras ocho meses consecutivos de aumentos consecutivos sigue sin bajar. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual aumentó 33,1%.

Hace 10 días, el ministro de Economía, Luis Caputo, había estimado que "en febrero la inflación será más baja que en enero", aunque admitió que sería "difícil" precisar cuánto más bajaría. "Mientras nosotros nos mantengamos en este curso, para agosto de este año la inflación podría empezar con 0 y, sino, será más tarde", había afirmado el economista antes del impacto financiero de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán.

La categoría con mayor alza mensual en febrero de 2026 fue "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" con un aumento del 6,8%, seguida por "Alimentos y bebidas no alcohólicas" y "Bienes y servicios varios", ambas con incrementos del 3,3%. Es decir, los principales componentes de un IPC que no baja es el costo de la vida diaria.

"Equipamiento y mantenimiento del hogar" (2,6%), "Salud" (2,5%), "Recreación y cultura" (2,3%), "Transporte" (2%) y "Comunicación" (1,8%) subieron por debajo de la inflación.

En febrero, el Noroeste fue la región con mayor suba mensual (3,5%) y el Gran Buenos Aires, la de menor (2,6%).

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