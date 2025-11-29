29 de noviembre de 2025 Inicio
Tarjeta Alimentar de ANSES: por qué el monto a pagar puede variar entre los bene

La Administración Nacional de la Seguridad Social amplió la información sobre el pago de este extra.

Por
Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) todos los meses entrega la Tarjeta Alimentar.
  • Se trata de una ayuda económica destinada a contribuir con la Canasta Básica de Alimentos de las familias.
  • El monto se acredita automáticamente en las cuentas de los beneficiarios.
  • Las cifras a cobrar por esta ayuda varían según la cantidad de hijos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) volverá a entregar en diciembre el extra de la Tarjeta Alimentar. Y en ese sentido, el organismo explicó que el monto de este beneficio varía según la cantidad de hijos por familia beneficiaria.

Anses difundió las fechas de cobro de la AUH para diciembre.
AUH de ANSES: cuándo cobro con aumento en diciembre 2025

ANSES Tarjeta alimentar
Qué es la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar es una ayuda económica destinada a la compra de alimentos. Su objetivo es complementar los ingresos de familias con hijos menores de 17 años, embarazadas a partir del tercer mes y personas con discapacidad que reciben asignaciones familiares.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

Pueden acceder a la Tarjeta Alimentar:

  • Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años.
  • Mujeres embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación por Embarazo.
  • Titulares de la AUH con hijos con discapacidad (sin límite de edad).
  • Madres con siete o más hijos que cobren Pensiones No Contributivas.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en diciembre 2025

La Tarjeta Alimentar seguirá sin aumento, por lo que los montos serán los mismos que en noviembre:

  • Familias con 1 hijo o embarazo: $52.250
  • Familias con 2 hijos: $81.936
  • Familias con 3 o más hijos: $108.062
