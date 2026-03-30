Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por un hijo en abril 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social entrega el refuerzo destinado a cubrir la canasta básica de alimentos.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuál es el ingreso total por un hijo en abril de 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en abril de 2026 una nueva actualización en sus prestaciones, lo que impacta directamente en los ingresos de millones de familias del país. En este contexto, una familia con un hijo puede alcanzar un ingreso total de $161.582 al sumar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, dos herramientas clave dentro del esquema de asistencia social vigente.

El refuerzo alimentario complementa el pago directo de la AUH, que subirá a $136.666 por hijo en abril, aunque el organismo depositará el 80% ($109.332) y retendrá el 20% ($27.333) que luego se entregará con la Libreta de la Asignación.

De este modo, permite elevar el ingreso total en un escenario económico marcado por la inflación. ANSES busca sostener el consumo básico y garantizar el acceso a alimentos en los hogares de beneficiarios.

La Tarjeta Alimentar está destinada a titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive , así como también a personas gestantes a partir del tercer mes que perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social. El objetivo central del programa es garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria y reforzar la seguridad nutricional de los sectores más vulnerables.

Con el incremento otorgado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, las familias argentinas con hijos menores de edad recibirán un mayor apoyo económico.

El acceso al beneficio es automático , ya que ANSES cruza datos con sus propias bases y otros organismos del Estado, por lo que no es necesario realizar una inscripción previa. Sin embargo, resulta clave mantener actualizada la información personal y del grupo familiar para evitar demoras o inconvenientes en la acreditación.

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Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en abril 2026

En abril de 2026, el monto de la Tarjeta Alimentar para familias con un hijo asciende a $52.250, cifra que se deposita de forma mensual junto con la prestación principal. Este valor se suma al 80% de la AUH, que alcanza los $109.332,80, ya que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH.

Además, el organismo comenzó a implementar un sistema de validación automática que permite, en determinados casos, cobrar el 100% de la asignación sin necesidad de presentar la libreta, especialmente para niños de hasta cuatro años, siempre que los controles sanitarios estén registrados en los sistemas oficiales.

Para familias con dos hijos, el monto de la Tarjeta Alimentar es de $81.936, mientras que para tres hijos o más asciende a $108.062, consolidando así un esquema de asistencia escalonado según la cantidad de menores a cargo.

ANSES

Cómo acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

Para acceder a la Tarjeta Alimentar no es necesario realizar ningún trámite específico, ya que la asignación se otorga de manera automática a quienes cumplen con los requisitos establecidos. ANSES determina la inclusión a partir de la información registrada en su base de datos.

No obstante, es fundamental que los titulares verifiquen periódicamente sus datos personales y familiares en el sistema, ya que cualquier inconsistencia puede afectar la liquidación del beneficio. La actualización puede realizarse a través de los canales oficiales del organismo, lo que garantiza una correcta acreditación de los montos correspondientes.