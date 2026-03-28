El Ministerio de Capital Humano abrió la convocatoria para todas las líneas de las Becas Progresar. Conocé los nuevos topes de ingresos, el calendario escalonado de inscripción y los requisitos para no perder el beneficio.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) , oficializó la apertura de la convocatoria para el ciclo lectivo 2026 al Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar).

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Con el objetivo de acompañar las trayectorias educativas de los jóvenes, el Gobierno definió los plazos específicos para cada una de las líneas del programa, que este año presenta un calendario escalonado para evitar el colapso del sistema.

Las modificaciones alcanzan los cuatro tipos de becas estatales: "Finalización de la educación obligatoria", "Fomento de la educación superior", "Progresar Enfermería" y "Formación Profesional" .

La inscripción para las Becas Progresar comenzó formalmente este 27 de marzo de 2026 . Sin embargo, es fundamental que los aspirantes tengan en cuenta que la fecha límite varía según la modalidad elegida:

El depósito de los haberes, otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social, se efectuará según la terminación del DNI de los beneficiarios.

Para este ciclo lectivo, el monto de la beca se mantiene en $35.000 mensuales para todas las líneas. Es importante recordar que ANSES deposita el 80% del total ($28.000) de manera directa cada mes.

El 20% restante se acumula y se abona como un pago único al finalizar el ciclo lectivo, siempre y cuando el estudiante presente el certificado que acredite la condición de alumno regular y el cumplimiento de los objetivos académicos.

Además, se establecieron límites de extensión. Con las nuevas modificaciones, se ofrece hasta cuatro años para la finalización de estudios obligatorios y hasta dos cursos por ciclo lectivo para formación profesional.

Requisitos para acceder a las Becas Progresar de ANSES

El trámite se realiza exclusivamente de manera online a través de la plataforma oficial de Progresar o mediante la aplicación Mi Argentina. Para acceder al beneficio en 2026, los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos socioeconómicos y académicos actualizados. La suma de los ingresos de los padres o tutores no debe superar los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Además, los postulantes deben ser argentinos nativos o naturalizados -o extranjeros con residencia legal-, tener entre 16 y 24 años. Por último, se debe acreditar la inscripción o asistencia en una institución educativa pública reconocida oficialmente.