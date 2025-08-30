Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por tres hijos en septiembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social definió el monto a cobrar el próximo mes para este grupo de beneficiarios. Por







Anses indicó cuánto cobra una familia con tres hijos por la Tarjeta Alimentar. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega distintos extras a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Uno de los más importantes es el de la Tarjeta Alimentar, que tiene distintos montos según la cantidad de hijos por familia. En el caso de las que acrediten tres menores de hasta 17 años recibirán un total de $108.062 por esta ayuda.

AUH de ANSES Los beneficiarios de esta asignación, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar el formulario correspondiente. Freepik Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES Esta ayuda destinada a la compra de alimentos la reciben las titulares de la Pensión No Contributiva (PNC) para madre de 7 hijos o más, Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive, personas embarazadas desde los 3 meses que perciban la Asignación por Embarazo para Protección Social y personas con hijos con discapacidad que reciban la AUH, sin límite de edad.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en septiembre 2025 El monto de la Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente en la cuenta donde se cobra el haber principal, por eso se recomienda mantener actualizados los datos personales en mi Anses. Las cifras son:

Familias con hijo: $52.250

Dos hijos: $81.936

Tres hijos: $108.062