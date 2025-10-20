ANSES activa un pago de más de $300.000 el 10 de noviembre 2025: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a qué grupo le corresponde cobrar este monto el próximo mes.

Anses entrega un pago de $300.000 a partir del 10 de noviembre.

ANSES entrega $336.442 en noviembre 2025: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara el calendario de pagos de noviembre. Y en ese sentido, indicó que los beneficiarios de las distintas Pensiones No Contributivas (PNC) comenzarán a cobrar sus haberes a partir del día lunes 10, con un aumento en sus haberes del 2,08%.

En este sentido, todas las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES serán actualizadas de la misma manera que las jubilaciones.

Monto de la PNC de ANSES en noviembre 2025

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez quedarán en $233.136,88, que más el bono completo, da un total de $303.136,88.

En el caso de la PNC para Madres de Siete Hijos o Más, cobrarán un total de $403.085,39, con el bono de refuerzo incluido.

PNC de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

La fechas de pago se organizan según el último número del DNI de cada beneficiario: