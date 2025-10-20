ANSES activa un pago de más de $300.000 el 10 de noviembre 2025: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara el calendario de pagos de noviembre. Y en ese sentido, indicó que los beneficiarios de las distintas Pensiones No Contributivas (PNC) comenzarán a cobrar sus haberes a partir del día lunes 10, con un aumento en sus haberes del 2,08%.
Quiénes pueden acceder a las PNC de ANSES
Las PNC las pueden percibir:
Monto de la PNC de ANSES en noviembre 2025
Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez quedarán en $233.136,88, que más el bono completo, da un total de $303.136,88.
En el caso de la PNC para Madres de Siete Hijos o Más, cobrarán un total de $403.085,39, con el bono de refuerzo incluido.
PNC de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025
La fechas de pago se organizan según el último número del DNI de cada beneficiario:
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre.
- DNI terminados en 2 y 3: 11de noviembre.
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre.
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre.
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre.