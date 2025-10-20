20 de octubre de 2025 Inicio
ANSES activa un pago de más de $300.000 el 10 de noviembre 2025: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a qué grupo le corresponde cobrar este monto el próximo mes.

Anses entrega un pago de $300.000 a partir del 10 de noviembre.

ANSES
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los titulares de las PNC tendrán un aumento del 2,08% en los haberes de noviembre.
  • Además, estos beneficiarios comenzarán a cobrar a partir del día lunes 10.
  • El bono de refuerzo de ingresos de $70.000 lo cobran completo todos los grupos de PNC.
  • El incremento previsto para el próximo mes surge de la aplicación mensual del Decreto de Movilidad Jubilatoria, que vincula las prestaciones con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La PUAM garantiza un ingreso mensual a mayores de 65 años sin acceso a una jubilación contributiva.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara el calendario de pagos de noviembre. Y en ese sentido, indicó que los beneficiarios de las distintas Pensiones No Contributivas (PNC) comenzarán a cobrar sus haberes a partir del día lunes 10, con un aumento en sus haberes del 2,08%.

En este sentido, todas las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES serán actualizadas de la misma manera que las jubilaciones.

Quiénes pueden acceder a las PNC de ANSES

Las PNC las pueden percibir:

  • Personas con invalidez.
  • Mayores de 70 años sin aportes jubilatorios suficientes.
  • Madres de siete o más hijos.
  • Otras pensiones graciables y de carácter especial.

Monto de la PNC de ANSES en noviembre 2025

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez quedarán en $233.136,88, que más el bono completo, da un total de $303.136,88.

En el caso de la PNC para Madres de Siete Hijos o Más, cobrarán un total de $403.085,39, con el bono de refuerzo incluido.

PNC de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

La fechas de pago se organizan según el último número del DNI de cada beneficiario:

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 11de noviembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre.
