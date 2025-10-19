19 de octubre de 2025 Inicio
Jubilados de ANSES: el sencillo trámite para viajar gratis en subte en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que quienes cumplan los requisitos de ingresos pueden acceder a un pase gratuito para moverse en el transporte subterráneo porteño, según lo establecido por ley.

El pase gratuito es personal

El pase gratuito es personal, dura cinco años y se renueva solo si cambia la situación del beneficiario.

Los jubilados y pensionados que residan en la Ciudad de Buenos Aires pueden viajar gratis en el subte gracias a la reglamentación de la Ley 6.817, que amplía el acceso al transporte público sin cargo para adultos mayores y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Si bien este beneficio no es otorgado directamente por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), está disponible para quienes perciban ingresos de hasta 2,5 haberes mínimos jubilatorios, equivalentes a $815.745,95 en octubre de 2025.

Las jubilaciones de Anses tendrán un aumento del 2,08% desde noviembre de 2025.
subte linea b
El beneficio rige para jubilados con ingresos de hasta 2,5 haberes mínimos.

El beneficio rige para jubilados con ingresos de hasta 2,5 haberes mínimos.

Jubilados de ANSES: cómo funciona el pase gratuito en subte

El pase gratuito es personal e intransferible, vinculado al número de DNI del beneficiario, y tiene una vigencia de cinco años, lo que evita renovaciones anuales. Permite viajar sin restricciones horarias en toda la red de subterráneos de Buenos Aires.

El beneficio caduca si no se utiliza durante dos años consecutivos, si el titular cambia su domicilio fuera de la Ciudad o si supera el límite de ingresos permitido. El objetivo de esta medida es reducir los costos de movilidad y facilitar el acceso de las personas mayores a servicios, actividades y centros de salud dentro del ámbito porteño.

Jubilados de ANSES: cómo tramito el pase gratis al subte

El trámite puede realizarse de forma presencial o virtual. Las opciones habilitadas son:

  • En las estaciones terminales del subte.

  • A través del sitio web oficial de Emova.

  • Por medio de la plataforma Tramitación a Distancia (TAD).

  • En las sedes comunales de la Ciudad.

Subtes porteños
El trámite puede hacerse en estaciones, comunas o por internet, con validación del Renaper.

El trámite puede hacerse en estaciones, comunas o por internet, con validación del Renaper.

Para iniciar la gestión se necesita presentar el DNI con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y el último recibo de haberes emitido por el banco o cajero automático. El Ministerio de Infraestructura valida los datos junto con el Renaper antes de otorgar el pase. Una vez aprobado, el beneficiario recibe una tarjeta magnética personalizada que habilita el acceso gratuito. En caso de pérdida o robo, puede solicitarse una reposición sin costo.

