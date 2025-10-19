Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 20 de octubre

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 20 de octubre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.
ANSES: jubilaciones y pensiones
Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este lunes con DNI finalizado en 8.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este lunes con DNI terminado en 8.
Asignación por Embarazo
El organismo comunicó que las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 6 percibirán sus montos este lunes en las sucursales bancarias correspondientes.
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Las titulares de la Asignación por Matrimonio, Adopción y Nacimiento percibirán sus montos con todos los documentos hasta el 10 de noviembre.
Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de noviembre.