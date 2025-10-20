20 de octubre de 2025 Inicio
Córdoba: detuvieron a una mujer por un ataque a balazos contra una adolescente

Tenía orden de captura ya que está imputada por el delito de amenazas coactivas. Por su parte, la víctima recibió un disparo en el marco de una pelea entre jóvenes.

La mujer fue detenida por la Policía de Córdoba.

X (@PoliciaCbaOf)

Una mujer fue detenida en la ciudad cordobesa de Villa María acusada de estar vinculada con el ataque a balazos que sufrió una adolescente de 15 años, en el marco de un conflicto entre jóvenes. Además, hay otras dos personas arrestadas.

La niña de 13 años esta intenrada en grave estado.
Una nena de 13 años jugaba con un arma y se disparó en la cabeza: "Fue un accidente"

Un grupo de integrantes de la Policía Caminera detuvo a la mujer de 43 años en la intersección de las calles España y Bulevar Argentino. Se trata de la madre de uno de los menores arrestados por el hecho y la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N°2 había ordenado un pedido de captura por estar imputada por el delito de amenazas coactivas.

En tal sentido, fue trasladada hacia una sede policial y se encuentra a disposición de la Justicia. Por su parte, los adolescentes de 16 años están señalados como coautores del intento de homicidio y los menores inimputables se encuentran acusados de partícipes necesarios.

El suceso se registró luego de que la víctima recibiera un balazo en el cuello por una pelea entre jóvenes, originada por una supuesta venganza.

