ANSES entrega $389.464 en octubre 2025: chequeá si podés acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega la Tarjeta Alimentar a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Es por eso que en octubre 2025 aquellas familias titulares de esta prestación que tengan tres hijos o más cobrarán un total de $389.464,31 por la suma de los dos haberes más el aumento previsto.
AUH de ANSES: monto de octubre 2025
El monto con el aumento del 1,9% y el descuento mensual del 20% de la AUH será de $93.800,77 por hijo en octubre.
Tarjeta Alimentar de ANSES: quiénes pueden acceder
La Tarjeta Alimentar la cobran:
El cobro de este beneficio no requiere trámites adicionales.
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en octubre 2025
Las cifras de esta ayuda económica son:
- $52.250 para familias con 1 hijo.
- $81.936 para familias con 2 hijos.
- $108.062 para familias con 3 o más hijos.