ANSES entrega $389.464 en octubre 2025: chequeá si podés acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social reitero el calendario de cobro para este grupo de beneficiarios. ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega la Tarjeta Alimentar a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Es por eso que en octubre 2025 aquellas familias titulares de esta prestación que tengan tres hijos o más cobrarán un total de $389.464,31 por la suma de los dos haberes más el aumento previsto.

AUH ANSES La Administración Nacional de Seguridad Social determino nuevos topes para este grupo de beneficiarios. Freepik

AUH de ANSES: monto de octubre 2025 El monto con el aumento del 1,9% y el descuento mensual del 20% de la AUH será de $93.800,77 por hijo en octubre.

Tarjeta Alimentar de ANSES: quiénes pueden acceder La Tarjeta Alimentar la cobran:

Madres y padres con hijos de hasta 17 años que cobren la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Mujeres embarazadas a partir del tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo (AUE).

beneficiarios de AUH por discapacidad sin límite de edad

Madres con siete hijos o más que reciban una Pensión No Contributiva.