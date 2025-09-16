16 de septiembre de 2025 Inicio
ANSES entrega $389.464 en octubre 2025: chequeá si podés acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer varias prestaciones que son compatibles entre sí.

La Administración Nacional de la Seguridad Social reitero el calendario de cobro para este grupo de beneficiarios.  

ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega la Tarjeta Alimentar a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Es por eso que en octubre 2025 aquellas familias titulares de esta prestación que tengan tres hijos o más cobrarán un total de $389.464,31 por la suma de los dos haberes más el aumento previsto.

La Asignación por Nacimiento se cobra por única vez y requiere acreditar el nacimiento ante Anses.
ANSES paga un extra desconocido de $68.337 en octubre 2025: quiénes pueden acceder

AUH ANSES
La Administración Nacional de Seguridad Social determino nuevos topes para este grupo de beneficiarios.

AUH de ANSES: monto de octubre 2025

El monto con el aumento del 1,9% y el descuento mensual del 20% de la AUH será de $93.800,77 por hijo en octubre.

Tarjeta Alimentar de ANSES: quiénes pueden acceder

La Tarjeta Alimentar la cobran:

  • Madres y padres con hijos de hasta 17 años que cobren la Asignación Universal por Hijo (AUH).
  • Mujeres embarazadas a partir del tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo (AUE).
  • beneficiarios de AUH por discapacidad sin límite de edad
  • Madres con siete hijos o más que reciban una Pensión No Contributiva.

El cobro de este beneficio no requiere trámites adicionales.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en octubre 2025

Las cifras de esta ayuda económica son:

  • $52.250 para familias con 1 hijo.
  • $81.936 para familias con 2 hijos.
  • $108.062 para familias con 3 o más hijos.
De qué murió Robert Redford

Murió el actor y director Robert Redford, una de las leyendas de Hollywood

