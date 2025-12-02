2 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Alertan por casos de tos convulsa: cuáles son los síntomas más comunes y cómo actuar ante un caso confirmado

Tras la muerte de siete niños por la enfermedad, crece la alarma por la cantidad de contagios a nivel nacional. Cuáles son las regiones más comprometidas.

Por
Ya son siete los niños muertos a causa de la tos convulsa.

Ya son siete los niños muertos a causa de la tos convulsa.

El aumento de casos de tos convulsa -o coqueluche- encendió las alertas a nivel nacional. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, se reportaron contagios en 20 jurisdicciones y ya alcanzan la cifra de 688.

Creyó que tenía un lunar por una práctica casi diaria pero el médico reveló lo peor.
Te puede interesar:

Creyó que tenía un lunar por una práctica casi diaria pero el médico reveló lo peor: qué descubrieron

En cuanto a las zonas, existe una fuerte concentración en la el centro y el sur del país, especialmente en la provincia de Buenos Aires y en el marco del brote detectado en Tierra del Fuego.

De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional, en lo que va del año se confirmaron siete muertes, todas en menores de dos años, el grupo más vulnerable frente a esta enfermedad respiratoria.

Entre las semanas 1 y 47 de este año se reportaron 5.110 casos sospechosos, de los cuales 688 fueron confirmados, lo que representa una incidencia acumulada de 1,45 casos por cada 100.000 habitantes.

El informe oficial detalla que, de los 688 casos confirmados, 586 contaron con validación de laboratorio. Mientras que el Boletín advierte además sobre un factor clave detrás del repunte: “Existen vacunas seguras y efectivas para prevenir la infección por Bordetella pertussis. Sin embargo, se observa un descenso progresivo de las coberturas a nivel mundial, regional y nacional, lo que genera una acumulación de personas susceptibles”.

Tos
Se confirmaron 688 casos de tos convulsa en el pa&iacute;s.

Se confirmaron 688 casos de tos convulsa en el país.

Qué es la tos convulsa: síntomas y cómo actuar ante un caso confirmado

Es es una enfermedad respiratoria aguda prevenible mediante vacunación, que puede afectar a personas de todas las edades. No obstante, los lactantes y niños pequeños son quienes presentan mayores tasas de complicaciones y mortalidad.

En adolescentes y adultos, la enfermedad puede manifestarse de forma leve o atípica, pero aun así actúan como vectores de transmisión, especialmente hacia los bebés que aún no completaron el calendario de vacunación.

La tos convulsa (también llamada tos ferina o pertussis) es una infección respiratoria que se caracteriza por tener síntomas que evolucionan en etapas.

Etapa Inicial

Los primeros síntomas suelen ser leves y duran una o dos semanas, algo similar a un resfriado:

  • Moqueo nasal
  • Estornudos
  • Tos leve y ocasional.
  • Fiebre baja.

Etapa de tos aguda

Después de una o dos semanas, la tos se vuelve más intensa e incontrolable, sobre todo por la noche. Los síntomas característicos en esta etapa incluyen:

  • Ataques de tos rápidos y violentos (paroxismos) que dificultan la respiración, comer o beber.
  • Un sonido agudo similar a un "silbido" o "grito" al inhalar aire profundamente después de un ataque de tos (este sonido no siempre se presenta, especialmente en adolescentes y adultos).
  • Vómitos durante o después de los ataques de tos.
  • Agotamiento extremo después de los accesos de tos.
  • La piel y/o los labios pueden volverse rojos, morados o azules durante o después de los ataques de tos por falta de oxígeno.

Tos convulsa: síntomas en bebés

En los bebés, especialmente en los menores de 6 meses, los síntomas pueden ser diferentes y más graves:

  • Pueden presentar apnea (pausas en la respiración) o dificultad para respirar, y es posible que no tosan en absoluto o solo tosan un poco.
  • Pueden ponerse azules (cianosis).

Cómo actuar ante un caso confirmado

  • Antibiótico por cinco días para el paciente.
  • Profilaxis para todo el grupo familiar.
  • Acciones de bloqueo en contactos laborales y escolares que hayan compartido más de una hora en un espacio cerrado con la persona enferma.
  • Aislamiento domiciliario por cinco días para quienes no requieren internación.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cuando el músculo se debilita, suele disminuir la actividad física, lo que intensifica aún más el deterioro.

Cuál es la clave para la longevidad si querés sumar masa muscular según un experto

La ciencia explicó por qué algunas personas se enojan cuando tienen hambre.

Por qué hay gente que se enoja cuando tiene hambre: esto dice la ciencia

Esta rutina se puede hacer sin pasar por el gimnasio.

La rutina de solo 15 minutos para tener los gemelos fuertes: se puede hacer en casa

La respuesta al VIH debe contar con el presupuesto adecuado y la gestión del Estado. 

"Milei nos sube la carga viral", las organizaciones reclaman acciones inmediatas al Gobierno

Informe y reclamos de parte de organizaciones contra el Gobierno por la reducción del Presupuesto 2026.

La Fundación Huésped denuncia recortes en las partidas para dar respuesta al VIH

El VIH es una infecciones más conocidas.

VIH: los mitos frecuentes y las respuestas a las dudas más comunes

Rating Cero

Britney Spears cumple 44 años. 

Britney Spears cumple 44: entre el secretismo sobre su vida privada a la preocupación en redes sociales

Apurate a ver esta serie antes de que Netflix la elimine de su catálogo.
play

Malas noticias: Netflix eliminará una serie reconocida en diciembre 2025

La impresionante transformación de Millie Bobby Brown: así se veía cuando era adolescente

El film, que se encuentra en Netflix, muestra un viaje extremo en una Tierra prehistórica hostil.
play

Tiene escenas explícitas de supervivencia y la convierte en una película que la rompe en Netflix

play

BM lanzó su primer disco: "Se lo mostré a mi vieja y lo primero que hizo fue llorar"

Marta Fort está siendo vinculada con Alan Simón, el exGran Hermano

Marta Fort, ¿de novia con un ex - Gran Hermano?

últimas noticias

El mes de diciembre llega con muchos feriados extraordinarios.

Confirmado: será feriado este miércoles 3 de diciembre en 2025

Hace 3 minutos
El hombre fue trasladado al Hospital Central. 

Violento ataque en Mendoza: ladrones le amputaron cuatro dedos a un hombre para robarle

Hace 18 minutos
Creyó que tenía un lunar por una práctica casi diaria pero el médico reveló lo peor.

Creyó que tenía un lunar por una práctica casi diaria pero el médico reveló lo peor: qué descubrieron

Hace 23 minutos
Voraz incendio en un edificio de Villa Devoto.

Voraz incendio en un edificio de Villa Devoto: dos personas fueron trasladadas por inhalación de humo

Hace 25 minutos
En el acumulado anual hubo una mejora en los patentamientos del 33,7%. 

El patentamiento de motos cayó casi un 30% en noviembre: se registraron más de 20 mil unidades menos que en octubre

Hace 32 minutos