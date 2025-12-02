Alertan por casos de tos convulsa: cuáles son los síntomas más comunes y cómo actuar ante un caso confirmado

Tras la muerte de siete niños por la enfermedad, crece la alarma por la cantidad de contagios a nivel nacional. Cuáles son las regiones más comprometidas.

Ya son siete los niños muertos a causa de la tos convulsa.

El aumento de casos de tos convulsa -o coqueluche- encendió las alertas a nivel nacional. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, se reportaron contagios en 20 jurisdicciones y ya alcanzan la cifra de 688.

En cuanto a las zonas, existe una fuerte concentración en la el centro y el sur del país, especialmente en la provincia de Buenos Aires y en el marco del brote detectado en Tierra del Fuego .

De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional , en lo que va del año se confirmaron siete muertes, todas en menores de dos años , el grupo más vulnerable frente a esta enfermedad respiratoria.

Entre las semanas 1 y 47 de este año se reportaron 5.110 casos sospechosos, de los cuales 688 fueron confirmados, lo que representa una incidencia acumulada de 1,45 casos por cada 100.000 habitantes.

El informe oficial detalla que, de los 688 casos confirmados, 586 contaron con validación de laboratorio. Mientras que el Boletín advierte además sobre un factor clave detrás del repunte: “Existen vacunas seguras y efectivas para prevenir la infección por Bordetella pertussis. Sin embargo, se observa un descenso progresivo de las coberturas a nivel mundial, regional y nacional, lo que genera una acumulación de personas susceptibles”.

Tos Se confirmaron 688 casos de tos convulsa en el país.

Qué es la tos convulsa: síntomas y cómo actuar ante un caso confirmado

Es es una enfermedad respiratoria aguda prevenible mediante vacunación, que puede afectar a personas de todas las edades. No obstante, los lactantes y niños pequeños son quienes presentan mayores tasas de complicaciones y mortalidad.

En adolescentes y adultos, la enfermedad puede manifestarse de forma leve o atípica, pero aun así actúan como vectores de transmisión, especialmente hacia los bebés que aún no completaron el calendario de vacunación.

La tos convulsa (también llamada tos ferina o pertussis) es una infección respiratoria que se caracteriza por tener síntomas que evolucionan en etapas.

Etapa Inicial

Los primeros síntomas suelen ser leves y duran una o dos semanas, algo similar a un resfriado:

Moqueo nasal

Estornudos

Tos leve y ocasional.

Fiebre baja.

Etapa de tos aguda

Después de una o dos semanas, la tos se vuelve más intensa e incontrolable, sobre todo por la noche. Los síntomas característicos en esta etapa incluyen:

Ataques de tos rápidos y violentos (paroxismos) que dificultan la respiración, comer o beber.

que dificultan la respiración, comer o beber. Un sonido agudo similar a un "silbido" o "grito" al inhalar aire profundamente después de un ataque de tos (este sonido no siempre se presenta, especialmente en adolescentes y adultos).

al inhalar aire profundamente después de un ataque de tos (este sonido no siempre se presenta, especialmente en adolescentes y adultos). Vómitos durante o después de los ataques de tos.

durante o después de los ataques de tos. Agotamiento extremo después de los accesos de tos.

después de los accesos de tos. La piel y/o los labios pueden volverse rojos, morados o azules durante o después de los ataques de tos por falta de oxígeno.

Tos convulsa: síntomas en bebés

En los bebés, especialmente en los menores de 6 meses, los síntomas pueden ser diferentes y más graves:

Pueden presentar apnea (pausas en la respiración) o dificultad para respirar, y es posible que no tosan en absoluto o solo tosan un poco.

(pausas en la respiración) o dificultad para respirar, y es posible que no tosan en absoluto o solo tosan un poco. Pueden ponerse azules (cianosis).

Cómo actuar ante un caso confirmado