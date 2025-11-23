AUH más Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por un hijo en diciembre 2025

- La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que en el último mes del año la AUH tendrá un incremento del 2,3%.
- En ese sentido, se detalló que la cifra final de la AUH en diciembre será de $$97.974
- Además, se confirmó que los montos de la Tarjeta Alimentar seguirán sin actualización.
- Es por eso que por un hijo, las familias recibirán $52.250 por la ayuda alimentaria.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio detalles sobre el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en diciembre. En ese sentido, se dio a conocer que la prestación tendrá un aumento del 2,3%, y que los montos de la Tarjeta Alimentar seguirán sin suba.