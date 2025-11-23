23 de noviembre de 2025 Inicio
AUH más Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por un hijo en diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió los montos a cobrar por este beneficio.

Por
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que en el último mes del año la AUH tendrá un incremento del 2,3%.
  • En ese sentido, se detalló que la cifra final de la AUH en diciembre será de $$97.974
  • Además, se confirmó que los montos de la Tarjeta Alimentar seguirán sin actualización.
  • Es por eso que por un hijo, las familias recibirán $52.250 por la ayuda alimentaria.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio detalles sobre el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en diciembre. En ese sentido, se dio a conocer que la prestación tendrá un aumento del 2,3%, y que los montos de la Tarjeta Alimentar seguirán sin suba.

En diciembre, el ingreso final combinado para dos hijos asciende a $277.884.
Monto de la AUH de ANSES en diciembre 2025

Con el incremento del 2,3%, la AUH quedará en $122.467 por cada hijo menor de 18 años. Pero como ocurre todos los meses, Anses paga de manera directa sólo el 80%, y retiene el 20% que se libera más adelante con la presentación de la Libreta AUH, por lo que el monto final será de $97.974.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en diciembre 2025

Las cifras de la Tarjeta Alimentar varían según la cantidad de hijos por familia, y se mantienen sin aumento desde el año 2024:

  • Familias con un hijo y Asignación por Embarazo: $52.250
  • Dos hijos: $81.936
  • Tres o más hijos: $108.062
