Buenas noticias para la AUH de ANSES: el triple bono para octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuáles son estos beneficios y sus condiciones.

Anses entregará un triple bono a los titulares de la AUH.

ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó tres beneficios extra para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para octubre. Sin embargo, para poder acceder a ellos, es necesario cumplir con una serie de condiciones. Además, recibirán un aumento del 1,9% en base al dato de inflación de agosto.

Tarjeta Alimentar Administración Nacional de la Seguridad Social
Con el aumento concedido por la Administración Nacional de la Seguridad Social, las familias argentinas con hijos menores recibirán un mayor apoyo económico.

Monto de la AUH de ANSES en octubre 2025

Con la suba prevista del 1,9% para el próximo mes, el monto de la AUH pasará a ser $93.820. Por otro lado, la AUH por hijo con discapacidad asciende a $381.865.

Ambas cifras contemplan el descuento del 20% mensual que el organismo retiene y devuelve una vez que se presenta la Libreta AUH.

Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar es una de las ayudas más importantes para las familias con hijos de hasta 17 años y también para quienes cobran AUH por discapacidad, sin límite de edad. El beneficio se acredita de manera automática junto con la asignación, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

En octubre, los montos son:

  • Familias con 1 hijo: $52.250
  • Familias con 2 hijos: $81.936
  • Familias con 3 hijos o más: $108.062

Este refuerzo apunta directamente a contribuir con la compra de alimentos.

Tarjeta Alimentar ASES
La Administración Nacional de Seguridad Social comunicó que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) obtendrán un incremento.

Complemento Leche de ANSES

Se trata de un programa que acompaña a embarazadas y a familias con hijos de hasta 3 años. Su objetivo es garantizar el acceso a leche y alimentos esenciales para la primera infancia, etapa en la que la nutrición es determinante.

Para el próximo mes, el monto será de $42.711 por hijo, que se paga de forma automática junto con la AUH o la Asignación por Embarazo. Este beneficio se actualiza todos los meses para evitar que pierda valor frente a la inflación.

Libreta de la AUH de ANSES

El tercer extra es la Libreta AUH, un mecanismo que habilita a cobrar el 20% de la prestación que Anses retiene todos los meses.

Este formulario, que puede completarse tanto de manera presencial como en la web o app de Mi ANSES, certifica que los niños y adolescentes cumplen con los controles médicos, el esquema de vacunación obligatorio y la asistencia escolar.

En octubre, la presentación de la Libreta permite acceder a un pago acumulado de $165.000 por hijo, un ingreso extraordinario que muchas familias esperan durante el año para reforzar su presupuesto.

