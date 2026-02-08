Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo cobro en febrero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social entrega una prestación complementaria para facilitar la compra de alimentos. Por + Seguir en







La Administración Nacional de la Seguridad Social publicó el calendario de pagos de febrero 2026.





Los beneficiarios de la AUH y AUE que sean titulares cobran la Tarjeta Alimentar como refuerzo del ingreso.





Para cobrar la Tarjeta Alimentar, no se requiere inscripción previa.





El calendario de pagos de la AUH para febrero 2026 se organiza según la terminación del número de DNI. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó actualizaciones para todas sus prestaciones sociales: jubilaciones, pensiones y asignaciones llegan con un aumento del 2,85% este nuevo mes, según el ajuste por el índice de inflación. Sin embargo, la Tarjeta Alimentar no tendrá una actualizción.

La AUH se entrega junto a un beneficio social para reforzar el ingreso y facilitar el acceso a la canasta de alimentos, la Tarjeta Alimentar. Los montos de la tarjeta se debitan de forma automática, en la misma fecha de cobro que la Asignación Universal por Hijo.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES La Tarjeta Alimentar está destinada a titulares de la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive. En casos de discapacidad, no hay sin límite de edad. Este refuerzo, que sirve para completar la canasta de alimentos de los hijos, también pueden cobrarlo quienes perciben la Asignación por Embarazo (AUE) y la Pensión no Contributiva para Madres de Siete hijos.

La Tarjeta Alimentar se otorga de manera automática a partir del cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano y no requiere inscripción previa. Para cobrar la Tarjeta Alimentar es indispensable tener cargados los datos personales y los vínculos familiares en Mi ANSES. El monto se acredita en la misma cuenta bancaria en la que se deposita la asignación mensual.

ANSES Tarjeta alimentar La Tarjeta Alimentaria es un recurso proporcionado por el Estado nacional para garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos. Freepik Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026 El valor total de la AUH subió este mes con la actualización del 2,85%. Es importante recordar que ANSES deposita mensualmente el 80% del monto y retiene el 20% restante hasta que el titular haga la presentación de la Libreta anual. Los montos de la Tarjeta Alimentar se organizan así: