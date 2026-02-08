8 de febrero de 2026 Inicio
Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo cobro en febrero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social entrega una prestación complementaria para facilitar la compra de alimentos.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social publicó el calendario de pagos de febrero 2026.

  • Los beneficiarios de la AUH y AUE que sean titulares cobran la Tarjeta Alimentar como refuerzo del ingreso.

  • Para cobrar la Tarjeta Alimentar, no se requiere inscripción previa.

  • El calendario de pagos de la AUH para febrero 2026 se organiza según la terminación del número de DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó actualizaciones para todas sus prestaciones sociales: jubilaciones, pensiones y asignaciones llegan con un aumento del 2,85% este nuevo mes, según el ajuste por el índice de inflación. Sin embargo, la Tarjeta Alimentar no tendrá una actualizción.

Tarjeta Alimentar en febrero 2026: a partir de qué día se cobra. 
Tarjeta Alimentar de ANSES: por qué el 9 de febrero 2026 es una fecha clave

La AUH se entrega junto a un beneficio social para reforzar el ingreso y facilitar el acceso a la canasta de alimentos, la Tarjeta Alimentar. Los montos de la tarjeta se debitan de forma automática, en la misma fecha de cobro que la Asignación Universal por Hijo.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar está destinada a titulares de la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive. En casos de discapacidad, no hay sin límite de edad. Este refuerzo, que sirve para completar la canasta de alimentos de los hijos, también pueden cobrarlo quienes perciben la Asignación por Embarazo (AUE) y la Pensión no Contributiva para Madres de Siete hijos.

La Tarjeta Alimentar se otorga de manera automática a partir del cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano y no requiere inscripción previa. Para cobrar la Tarjeta Alimentar es indispensable tener cargados los datos personales y los vínculos familiares en Mi ANSES. El monto se acredita en la misma cuenta bancaria en la que se deposita la asignación mensual.

La Tarjeta Alimentaria es un recurso proporcionado por el Estado nacional para garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026

El valor total de la AUH subió este mes con la actualización del 2,85%. Es importante recordar que ANSES deposita mensualmente el 80% del monto y retiene el 20% restante hasta que el titular haga la presentación de la Libreta anual. Los montos de la Tarjeta Alimentar se organizan así:

  • Familias con 1 hijo: $52.250.

  • Familias con 2 hijos: $81.936.

  • Familias con 3 o más hijos: $108.062.

La Tarjeta Alimentar, a su vez, se suma a la AUH actualizada. Entonces, las familias con un hijo cobran $155.483 en total; con dos hijos, $288.402; y con tres hijos, $417.761.

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer el monto oficial que cobrarán los beneficiarios de AUH con el bono que se paga por Tarjeta Alimentar

Los montos de la Tarjeta Alimentar se debitan al mismo tiempo que la Asignación Universal por Hijo (AUH). El calendario de pagos de las asignaciones se estructuran según la terminación del DNI. A continuación, las fechas de cobro de la AUH, la Asignación por Embarazo (AUE) y la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral (PNC).

AUH de ANSES

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero.
  • DNI terminados en 1: 10 de febrero.
  • DNI terminados en 2: 11 de febrero.
  • DNI terminados en 3: 12 de febrero.
  • DNI terminados en 4: 13 de febrero.
  • DNI terminados en 5: 18 de febrero.
  • DNI terminados en 6: 19 de febrero.
  • DNI terminados en 7: 20 de febrero.
  • DNI terminados en 8: 23 de febrero.
  • DNI terminados en 9: 24 de febrero.

AUE de ANSES

  • DNI terminados en 0: 09 de febrero.
  • DNI terminados en 1: 10 de febrero.
  • DNI terminados en 2: 11 de febrero.
  • DNI terminados en 3: 12 de febrero.
  • DNI terminados en 4: 13 de febrero.
  • DNI terminados en 5: 18 de febrero.
  • DNI terminados en 6: 19 de febrero.
  • DNI terminados en 7: 20 de febrero.
  • DNI terminados en 8: 23 de febrero.
  • DNI terminados en 9: 24 de febrero.

PNC de ANSES

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero.
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero.
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero.
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero.
  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero.

