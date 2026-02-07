Una por una, estas son las billeteras virtuales habilitadas para cobrar por ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social incorporó plataformas electrónicas para que ciertos beneficios se acrediten sin una cuenta bancaria tradicional.

La posibilidad de cobrar prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a través de billeteras virtuales habilitadas se consolidó como una alternativa dentro del esquema oficial de pagos. Esta modalidad fue incorporada para ampliar las opciones de cobro disponibles y permitir el acceso al dinero sin depender exclusivamente de cuentas bancarias tradicionales.

El esquema apunta principalmente a agilizar la acreditación de los fondos y a simplificar la operatoria cotidiana. Mediante plataformas digitales autorizadas por Anses, los titulares pueden administrar sus haberes desde el celular, realizar pagos electrónicos, efectuar transferencias o mantener el saldo dentro de la aplicación sin necesidad de retirarlo en efectivo.

Si bien el sistema no alcanza a la totalidad de las prestaciones , representa un cambio relevante en la forma de cobro de distintos programas sociales. La medida se suma a otras herramientas digitales impulsadas en los últimos años para modernizar los mecanismos de pago y reducir la necesidad de trámites presenciales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social habilitó el uso de billeteras digitales para un conjunto específico de beneficios. Entre los programas alcanzados se encuentran la Asignación Universal por Hijo , la Asignación por Embarazo , las asignaciones familiares del sistema SUAF , la Tarjeta Alimentar , el Programa Hogar destinado a la compra de garrafas y diversos pagos únicos , como los correspondientes a matrimonio o nacimiento.

Estas prestaciones comparten características operativas que permiten su acreditación en plataformas electrónicas sin inconvenientes técnicos. En cambio, las jubilaciones y pensiones contributivas continúan, en términos generales, con acreditación en cuentas bancarias con CBU , debido a condiciones específicas vinculadas a su operatoria y control.

Cómo cobrar ANSES en la billetera virtual

El cambio del medio de cobro puede realizarse de manera online y gratuita desde la plataforma Mi Anses. Para iniciar el trámite, es necesario ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, acceder a la sección de consulta de prestaciones y seleccionar la opción correspondiente para gestionar el cobro mediante una billetera digital.

Una vez confirmados los datos personales y la plataforma elegida, los pagos comienzan a acreditarse en la billetera virtual seleccionada. Desde allí, el dinero puede utilizarse para compras con código QR, transferencias, pago de servicios o simplemente mantenerse como saldo disponible dentro de la aplicación.

Billeteras virtuales habilitadas para cobrar ANSES

El organismo autorizó distintas plataformas para recibir haberes sociales mediante esta modalidad. Entre las principales se encuentra Mercado Pago, que ofrece la posibilidad de generar rendimientos sobre el dinero depositado; Naranja X, con presencia extendida en varias provincias y servicios financieros integrados; y Plus Pagos, utilizada en diversas regiones para el cobro de programas sociales y el pago de servicios.

Billeteras Virtuales Las billeteras virtuales habilitadas facilitan pagos, transferencias y uso cotidiano del dinero. Pexels

Estas billeteras virtuales permiten una administración digital de los fondos, reducen la necesidad de traslados y brindan mayor flexibilidad en el uso del dinero, consolidándose como una alternativa válida dentro del esquema de pagos de la seguridad social.