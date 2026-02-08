Tarjeta Alimentar de ANSES: por qué el 9 de febrero 2026 es una fecha clave La Administración Nacional de la Seguridad Social, que se encarga de abonar jubilaciones, pensiones y asignaciones, compartió el calendario de pagos del mes en vigencia. Por + Seguir en







Tarjeta Alimentar en febrero 2026: a partir de qué día se cobra. ANSES

ANSES publicó el calendario de pagos de sus distintas prestaciones

La Tarjeta Alimentar se cobra sin inscripción previa, junto a la AUH, la AUE y la PNC para Madres de Siete hijos.

Los pagos se acreditan a partir de la terminación del DNI del titular.

La fecha de cobro de jubilaciones, pensiones y asignaciones comienza la tercera semana del mes vigente. La Asignación Universal por Hijo (AUH), en febrero de 2026, se cobrará con un aumento del 2,85% gracias a la actualización que aplicó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La Tarjeta Alimentar se debita de forma automática.

Para acceder a la Tarjeta Alimentar no es necesario realizar ninguna inscripción. ANSES triangula los datos de los titulares de la AUH, la Asignación Universal por Embarazo y la Pensión no Contributiva (PNC) para Madres de Siete hijos, y de su grupo familiar en coordinación con el Ministerio de Capital Humano. El calendario de pagos oficial para acceder a la Tarjeta Alimentar comienza el 9 de febrero.

ANSES Tarjeta alimentar Esta medida se suma a otras novedades, como el aumento para los jubilados. Freepik Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES La Tarjeta Alimentar está destinada a los titulares de la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive. En los casos de menores a cargo con discapacidad, no hay límite de edad para cobrar la prestación. La Tarjeta Alimentar también alcanza a quienes perciben la Asignación por Embarazo (AUE) y a las madres con 7 o más hijos que perciban Pensiones No Contributivas (PNC).

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026 Los valores de la Tarjeta Alimentar se estructuran según la cantidad de hijos a cargo. Las familias con un hijo reciben $52.250; las familias con dos hijos, $81.936. Con tres o más hijos, el monto pasa a $108.062.

Estos montos se suman a la AUH actualizada, cuyo valor total es de $129.042 por hijo. Como ANSES deposita mensualmente el 80%, es decir $103.233, y retiene el 20% restante, los montos a cobrar quedan de esta manera: