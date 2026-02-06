6 de febrero de 2026 Inicio
Cómo habilitar el cobro de ANSES a través de la billetera virtual

La Administración Nacional de la Seguridad Social incorporó nuevas modalidades para que algunos titulares perciban sus beneficios mediante aplicaciones financieras autorizadas.

El cambio del medio de cobro puede realizarse sin ir a una oficina.

  • Algunas asignaciones pueden acreditarse en billeteras virtuales habilitadas por el organismo.

  • El cambio del medio de cobro se realiza de forma online desde Mi Anses.

  • Esta modalidad permite pagar con QR, transferir dinero o ahorrar dentro de la aplicación.

  • Jubilaciones y pensiones contributivas siguen, en general, con acreditación bancaria tradicional.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permite habilitar el cobro de algunas prestaciones a través de billeteras virtuales realizando el cambio del medio de pago desde Mi Anses. El trámite es gratuito, se hace de forma online y permite que los beneficios se acrediten directamente en la aplicación elegida, sin necesidad de usar una cuenta bancaria tradicional.

La modalidad digital amplía las alternativas de cobro para beneficiarios de programas sociales.
ANSES: estos grupos pueden acceder al cobro de su prestación a través de una billetera virtual

Anses - Jubilación
Las asignaciones sociales son las principales prestaciones compatibles con esta modalidad.

Quiénes pueden acceder al cobro de su prestación de ANSES por billetera virtual

Anses habilitó esta modalidad para varios programas sociales. Entre ellos se encuentran la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), las asignaciones familiares del SUAF, la Tarjeta Alimentar, el Programa Hogar y distintos pagos únicos, como los beneficios por matrimonio o nacimiento.

Sin embargo, a diferencia de los casos mencionados, por el momento, las jubilaciones y pensiones contributivas continúan acreditándose principalmente en cuentas bancarias, debido a las condiciones operativas de esas prestaciones.

Cómo cobrar ANSES en la billetera virtual

El cambio del medio de cobro se realiza desde la plataforma digital Mi Anses y no requiere asistir a una oficina. Para hacerlo, el titular debe ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar la prestación correspondiente y elegir la opción para cobrar mediante billetera virtual.

Una vez confirmados los datos, los pagos comienzan a acreditarse en la plataforma elegida. Esta modalidad permite realizar compras con código QR, enviar transferencias, pagar servicios o mantener el saldo dentro de la aplicación.

Billeteras virtuales habilitadas para cobrar ANSES

El organismo autorizó distintas plataformas para recibir haberes. Entre las principales se encuentran Mercado Pago, Naranja X y Plus Pagos, que permiten administrar el dinero de forma digital y sin necesidad de traslados a sucursales bancarias.

1770131440421-anses-jubilacion
Las plataformas digitales permiten pagar servicios o transferir dinero desde el celular.

Estas opciones ofrecen mayor flexibilidad para utilizar los fondos y, en algunos casos, incluso generar rendimientos sobre el saldo disponible.

Marvel Studios sigue preparando el terreno para su próxima gran etapa, conocida por muchos como la “Saga Mutante”, y los rumores sobre nuevos fichajes no paran de surgir.

Nueva sorpresa: quién es el actor de Stranger Things que estaría en la mira de Marvel

Llegó a la gran N roja.
play

La Ciudad de los Sueños llegó a Netflix y rápidamente se convirtió en tendencia: de qué se trata

El impacto del nuevo aspecto de Momoa también se reflejó en la respuesta del público.

La impresionante transformación física de Jason Momoa para la serie El gran guerrero

Rosa Rodríguez Ramos se convirtió en la ganadora del Rosco con un premio milonario.

Histórico: una argentina ganó casi 3 millones de euros en el Pasapalabra de España

Zayn Malik.

Zayn Malik en Argentina: cuándo es, dónde, cuándo salen las entradas y cómo se compran

Fátima Florez se defendió de las críticas.

Fátima Florez se defendió tras la polémica con un boliche LGBT: "Hicieron una carnicería conmigo"

play

El drama del papá de Agostina, la abogada detenida en Brasil: "Recibe amenazas constantemente"

Hace 11 minutos

Turismo en Argentina en febrero 2026: el pueblo fantasma que llama la atención por su nombre

Hace 28 minutos
play
Llegó a la gran N roja.

La Ciudad de los Sueños llegó a Netflix y rápidamente se convirtió en tendencia: de qué se trata

Hace 36 minutos
Jorge Solá, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, hoy rechazó la propuesta de reforma laboral.

La CGT se reúne para debatir sobre la reforma laboral: no descarta realizar un paro

Hace 1 hora