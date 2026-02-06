Cómo habilitar el cobro de ANSES a través de la billetera virtual La Administración Nacional de la Seguridad Social incorporó nuevas modalidades para que algunos titulares perciban sus beneficios mediante aplicaciones financieras autorizadas. Por + Seguir en







El cambio del medio de cobro puede realizarse sin ir a una oficina. Pexels

Algunas asignaciones pueden acreditarse en billeteras virtuales habilitadas por el organismo.





El cambio del medio de cobro se realiza de forma online desde Mi Anses.





Esta modalidad permite pagar con QR, transferir dinero o ahorrar dentro de la aplicación.





Jubilaciones y pensiones contributivas siguen, en general, con acreditación bancaria tradicional. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permite habilitar el cobro de algunas prestaciones a través de billeteras virtuales realizando el cambio del medio de pago desde Mi Anses. El trámite es gratuito, se hace de forma online y permite que los beneficios se acrediten directamente en la aplicación elegida, sin necesidad de usar una cuenta bancaria tradicional.

Anses - Jubilación Las asignaciones sociales son las principales prestaciones compatibles con esta modalidad. Pexels Quiénes pueden acceder al cobro de su prestación de ANSES por billetera virtual Anses habilitó esta modalidad para varios programas sociales. Entre ellos se encuentran la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), las asignaciones familiares del SUAF, la Tarjeta Alimentar, el Programa Hogar y distintos pagos únicos, como los beneficios por matrimonio o nacimiento.

Sin embargo, a diferencia de los casos mencionados, por el momento, las jubilaciones y pensiones contributivas continúan acreditándose principalmente en cuentas bancarias, debido a las condiciones operativas de esas prestaciones.

Cómo cobrar ANSES en la billetera virtual El cambio del medio de cobro se realiza desde la plataforma digital Mi Anses y no requiere asistir a una oficina. Para hacerlo, el titular debe ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar la prestación correspondiente y elegir la opción para cobrar mediante billetera virtual.

Una vez confirmados los datos, los pagos comienzan a acreditarse en la plataforma elegida. Esta modalidad permite realizar compras con código QR, enviar transferencias, pagar servicios o mantener el saldo dentro de la aplicación.

Billeteras virtuales habilitadas para cobrar ANSES El organismo autorizó distintas plataformas para recibir haberes. Entre las principales se encuentran Mercado Pago, Naranja X y Plus Pagos, que permiten administrar el dinero de forma digital y sin necesidad de traslados a sucursales bancarias. 1770131440421-anses-jubilacion Las plataformas digitales permiten pagar servicios o transferir dinero desde el celular. Estas opciones ofrecen mayor flexibilidad para utilizar los fondos y, en algunos casos, incluso generar rendimientos sobre el saldo disponible.