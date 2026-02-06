6 de febrero de 2026 Inicio
ANSES: estos grupos pueden acceder al cobro de su prestación a través de una billetera virtual

La Administración Nacional de la Seguridad Social habilitó nuevas alternativas para que determinados beneficiarios reciban sus haberes mediante aplicaciones financieras autorizadas.

La modalidad digital amplía las alternativas de cobro para beneficiarios de programas sociales.

  • Algunas prestaciones pueden cobrarse directamente en billeteras virtuales habilitadas.

  • El cambio del medio de cobro se realiza de forma online desde Mi Anses.

  • Esta modalidad permite pagar con QR, transferir dinero o guardar el saldo en la aplicación.

  • Jubilaciones y pensiones contributivas continúan con acreditación bancaria tradicional.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permite que ciertos grupos cobren sus prestaciones a través de billeteras virtuales, una alternativa digital que busca agilizar el acceso al dinero y ampliar las opciones de cobro sin depender exclusivamente de cuentas bancarias tradicionales.

El cambio del medio de cobro puede realizarse sin ir a una oficina.
Cómo habilitar el cobro de ANSES a través de la billetera virtual

El cambio del medio de pago se puede realizar sin asistir a una oficina.

Quiénes pueden acceder al cobro de su prestación de ANSES por billetera virtual

Anses habilitó esta modalidad para titulares de distintos programas sociales. Entre ellos se encuentran la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), las asignaciones familiares del SUAF, la Tarjeta Alimentar, el Programa Hogar y varios pagos únicos, como los beneficios por matrimonio o nacimiento. Por el momento, las jubilaciones y pensiones contributivas continúan acreditándose principalmente en cuentas bancarias, debido a sus condiciones operativas específicas.

Cómo cobrar ANSES en la billetera virtual

El cambio del medio de cobro se realiza de manera digital desde la plataforma Mi Anses. Para hacerlo, el titular debe ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar la prestación correspondiente y elegir la opción de cobro mediante billetera virtual. Una vez confirmados los datos, los pagos comenzarán a acreditarse en la aplicación elegida. Desde allí es posible realizar compras con código QR, transferencias, pagos de servicios o mantener el saldo dentro de la cuenta digital.

Billeteras virtuales habilitadas para cobrar ANSES

El organismo autorizó diversas plataformas para recibir las prestaciones. Entre las principales se encuentran Mercado Pago, Naranja X y Plus Pagos, que permiten administrar el dinero de forma digital y, en algunos casos, generar rendimientos sobre el saldo disponible.

Algunas aplicaciones permiten operar con QR o transferencias desde el celular.

Estas opciones buscan facilitar el acceso a los fondos sin necesidad de acudir a una sucursal bancaria y brindan mayor flexibilidad para el uso del dinero.

