El bono especial que reciben los titulares de la AUH de ANSES: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social entrega un beneficio que tiene el objetivo de reforzar la economía familiar para acceder a la canasta de alimentos.

El bono que reciben titulares de la AUH en febrero 2026. 

  • ANSES actualizó en un 2,85% los montos de sus prestaciones.

  • Junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) se cobra la Tarjeta Alimentar.

  • El calendario de pagos de la AUH coincide con las fechas de cobro de la Tarjeta Alimentar.

  • La Asignación por Embarazo (AUE) y las pensiones ya tienen fecha de cobro designadas.

Febrero de 2026 llegó con actualizaciones para quienes cobran prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Junto con el monto a cobrar de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el organismo previsional entrega un beneficio social extra: la Tarjeta Alimentar.

Una por una, estas son las billeteras virtuales habilitadas para cobrar por ANSES

Tras el último ajuste, que es del 2,85%, según la inflación, se modificaron los montos de la Asignación Universal por Hijo, aunque no así de la Tarjeta Alimentar. La actualización, además, coincide con un mes atravesado por los gastos de la canasta escolar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer el monto oficial que cobrarán los beneficiarios de AUH con el bono que se paga por Tarjeta Alimentar

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar está destinada a titulares de la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive, y sin límite de edad en casos de discapacidad. Este refuerzo, que sirve para completar la canasta de alimentos, también alcanza a quienes perciben la Asignación por Embarazo (AUE).

Para acceder a la Tarjeta Alimentar no se requiere inscripción previa: el beneficio se otorga de manera automática, a partir del cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

La Administración Nacional de la Seguridad Social subirá el monto de la Prestación Alimentar para familias en situación de vulnerabilidad.

A pesar de que se debita junto con el monto a percibir de la AUH, para cobrar la Tarjeta Alimentar es indispensable tener los datos personales y los vínculos familiares correctamente cargados en Mi ANSES. El monto se acredita en la misma cuenta bancaria en la que se deposita la asignación mensual.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026

En febrero, los valores de la Tarjeta Alimentar se organizan según la cantidad de hijos a cargo. Las familias con un hijo reciben $52.250; con dos hijos, $81.936; y con tres o más hijos, $108.062.

Estos montos se suman a la AUH actualizada, aunque ANSES deposita mensualmente el 80%, es decir $103.233, y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH anual. Así, una familia con un hijo cobra $155.483 en total; con dos hijos, $288.402; y con tres hijos, $417.761 en mano durante este mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social comunicó los ajustes en los montos que se recibirán a partir del mes de mayo.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo cobro en febrero 2026

Los cobros de la Tarjeta Alimentar se debitan al mismo tiempo que la Asignación Universal por Hijo. Los pagos se ejecutan de manera escalonada, según la terminación del DNI. La Asignación por Embarazo (AUE) y la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral (PNC) tienen la misma organización de pago, basada en el Documento Nacional de Identidad.

AUH de ANSES

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero.
  • DNI terminados en 1: 10 de febrero.
  • DNI terminados en 2: 11 de febrero.
  • DNI terminados en 3: 12 de febrero.
  • DNI terminados en 4: 13 de febrero.
  • DNI terminados en 5: 18 de febrero.
  • DNI terminados en 6: 19 de febrero.
  • DNI terminados en 7: 20 de febrero.
  • DNI terminados en 8: 23 de febrero.
  • DNI terminados en 9: 24 de febrero.

AUE de ANSES

  • DNI terminados en 0: 09 de febrero.
  • DNI terminados en 1: 10 de febrero.
  • DNI terminados en 2: 11 de febrero.
  • DNI terminados en 3: 12 de febrero.
  • DNI terminados en 4: 13 de febrero.
  • DNI terminados en 5: 18 de febrero.
  • DNI terminados en 6: 19 de febrero.
  • DNI terminados en 7: 20 de febrero.
  • DNI terminados en 8: 23 de febrero.
  • DNI terminados en 9: 24 de febrero.

PNC de ANSES

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero.
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero.
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero.
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero.
  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero.
