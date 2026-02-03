Asignación por Nacimiento para AUH y SUAF: monto con aumento para febrero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los valores de las asignaciones por nacimiento y adopción, con un incremento por movilidad que rige desde el mes que viene. Por + Seguir en







El beneficio por nacimiento funciona como un refuerzo económico inicial. Freepik

La asignación por nacimiento y adopción tendrá un aumento del 2,8% en febrero de 2026.

El ajuste se aplica tanto a titulares de la AUH como del sistema SUAF.

Los montos varían según se trate de nacimiento o de adopción.

El beneficio se cobra una sola vez y requiere cumplir plazos y condiciones específicas. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en febrero de 2026 se paga con aumento la Asignación por Nacimiento para titulares de la Asignación UNiversal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). La suba responde al esquema de movilidad vigente y busca acompañar la inflación, con montos diferenciados según el tipo de prestación.

ANSES AUH.png Las asignaciones de pago único se actualizan según la movilidad previsional. Freepik Quién puede acceder a la Asignación por Nacimiento y Adopción de ANSES La asignación está dirigida a:

Trabajadores en relación de dependencia

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo

Trabajadores por temporada y rurales

Personas que cobran a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo. También pueden acceder quienes perciben la AUH, la Asignación por Hijo con Discapacidad o la Asignación por Embarazo (AUE), así como titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra. Anses establece que el beneficio se otorga siempre que los ingresos del grupo familiar no superen los topes vigentes al momento del nacimiento o de la adopción.

Requisitos para cobrar la Asignación por Nacimiento y Adopción de ANSES En los casos de nacimiento, el trámite debe realizarse cuando el niño o la niña tenga entre 2 meses y 2 años de edad. Para la adopción, el plazo es el mismo y se cuenta desde la fecha de la sentencia judicial. Además, quienes cobran la AUH, la Asignación por Embarazo (AUE) o por Hijo con Discapacidad deben haber tenido derecho a alguna de estas prestaciones en el mes en que ocurrió el nacimiento o la adopción. La documentación personal y familiar debe estar correctamente registrada en Anses.

Montos de la Asignación por Nacimiento y Adopción de ANSES en febrero 2026 Con el aumento del 2,8%, el monto de la Asignación por Nacimiento se fijó en $75.246 desde febrero de 2026. En el caso de la Asignación por Adopción, el valor asciende a $437.421.

ANSES AUH 2.png El trámite debe realizarse dentro de los plazos establecidos por Anses. Freepik La diferencia entre ambos montos se explica por el alcance de cada beneficio: mientras el nacimiento cubre gastos iniciales, la adopción contempla un proceso más extenso y con mayores costos asociados.