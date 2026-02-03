3 de febrero de 2026 Inicio
Asignación por Nacimiento para AUH y SUAF: monto con aumento para febrero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los valores de las asignaciones por nacimiento y adopción, con un incremento por movilidad que rige desde el mes que viene.

El beneficio por nacimiento funciona como un refuerzo económico inicial.

  • La asignación por nacimiento y adopción tendrá un aumento del 2,8% en febrero de 2026.
  • El ajuste se aplica tanto a titulares de la AUH como del sistema SUAF.
  • Los montos varían según se trate de nacimiento o de adopción.
  • El beneficio se cobra una sola vez y requiere cumplir plazos y condiciones específicas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en febrero de 2026 se paga con aumento la Asignación por Nacimiento para titulares de la Asignación UNiversal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). La suba responde al esquema de movilidad vigente y busca acompañar la inflación, con montos diferenciados según el tipo de prestación.

El aumento se aplica por el mecanismo de movilidad previsional.
Extra de $75.246 de ANSES: quiénes pueden acceder en febrero 2026

Las asignaciones de pago único se actualizan según la movilidad previsional.

Quién puede acceder a la Asignación por Nacimiento y Adopción de ANSES

La asignación está dirigida a:

  • Trabajadores en relación de dependencia
  • Beneficiarios de la Prestación por Desempleo
  • Trabajadores por temporada y rurales
  • Personas que cobran a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

También pueden acceder quienes perciben la AUH, la Asignación por Hijo con Discapacidad o la Asignación por Embarazo (AUE), así como titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra. Anses establece que el beneficio se otorga siempre que los ingresos del grupo familiar no superen los topes vigentes al momento del nacimiento o de la adopción.

Requisitos para cobrar la Asignación por Nacimiento y Adopción de ANSES

En los casos de nacimiento, el trámite debe realizarse cuando el niño o la niña tenga entre 2 meses y 2 años de edad. Para la adopción, el plazo es el mismo y se cuenta desde la fecha de la sentencia judicial. Además, quienes cobran la AUH, la Asignación por Embarazo (AUE) o por Hijo con Discapacidad deben haber tenido derecho a alguna de estas prestaciones en el mes en que ocurrió el nacimiento o la adopción. La documentación personal y familiar debe estar correctamente registrada en Anses.

Montos de la Asignación por Nacimiento y Adopción de ANSES en febrero 2026

Con el aumento del 2,8%, el monto de la Asignación por Nacimiento se fijó en $75.246 desde febrero de 2026. En el caso de la Asignación por Adopción, el valor asciende a $437.421.

El trámite debe realizarse dentro de los plazos establecidos por Anses.

La diferencia entre ambos montos se explica por el alcance de cada beneficio: mientras el nacimiento cubre gastos iniciales, la adopción contempla un proceso más extenso y con mayores costos asociados.

