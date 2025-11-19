19 de noviembre de 2025 Inicio
Tarjeta Alimentar de ANSES: cuál es el monto por un hijo en diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social prepara los pagos del próximo mes.

Por
Anses difundió el monto de la Tarjeta Alimentar para diciembre por un solo hijo.

Anses difundió el monto de la Tarjeta Alimentar para diciembre por un solo hijo.


Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de diciembre, que tendrán una suba del 2,3%.
  • Esta cifra de aumento corresponde al dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre registrada por el Indec.
  • En el caso de la Tarjeta Alimentar por un solo hijo, el monto seguirá siendo de $52.250.
  • Esta ayuda económica no se actualiza desde el año 2024.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció un aumento del 2,3% para diciembre. Sin embargo, la Tarjeta Alimentar no recibirá ningún incremento, ya que no está alcanzada por la fórmula de movilidad, por lo que los beneficiarios con un solo hijo seguirán cobrando $52.250 en concepto de este refuerzo.

Anses difundió los montos de la Tarjeta Alimentar para diciembre.
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

Pueden acceder a la Tarjeta Alimentar:

  • Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años.
  • Embarazadas a partir del tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo.
  • Personas con discapacidad que cobren la AUH.
  • Madres que perciban una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en diciembre 2025

Los montos de la Tarjeta Alimentar en diciembre serán:

  • Familias con 1 hijo o embarazo: $52.250
  • Familias con 2 hijos: $81.936
  • Familias con 3 o más hijos: $108.062
