Tarjeta Alimentar de ANSES: cuál es el monto por un hijo en diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció un aumento del 2,3% para diciembre. Sin embargo, la Tarjeta Alimentar no recibirá ningún incremento, ya que no está alcanzada por la fórmula de movilidad, por lo que los beneficiarios con un solo hijo seguirán cobrando $52.250 en concepto de este refuerzo.