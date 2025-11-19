Tarjeta Alimentar de ANSES: monto a cobrar por dos hijos

Anses detalló cuánto paga en noviembre por la Tarjeta Alimentar a las familias con dos hijos.
Freepik
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que en diciembre la Tarjeta Alimentar tampoco tendrá aumento.
Por lo tanto, las familias con dos hijos cobrarán $81.936 por este refuerzo.
El resto de los haberes, como las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, el próximo mes tendrán un incremento de 2,3%.
Para cobrar la Tarjeta Alimentar no es necesario realizar ningún trámite, sólo mantener actualizados los datos personales en el sitio web del organismo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que, si bien en diciembre habrá un aumento del 2,3% en las distintas prestaciones, la Tarjeta Alimentar continuará sin actualizaciones. Es por eso que, el próximo mes, aquellas familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tengan dos hijos, seguirán cobrando $81.936.