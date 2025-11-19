Tarjeta Alimentar de ANSES: monto a cobrar por dos hijos La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer las cifras que recibe este grupo el próximo mes. Por







Anses detalló cuánto paga en noviembre por la Tarjeta Alimentar a las familias con dos hijos. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que en diciembre la Tarjeta Alimentar tampoco tendrá aumento.

Por lo tanto, las familias con dos hijos cobrarán $81.936 por este refuerzo.

El resto de los haberes, como las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, el próximo mes tendrán un incremento de 2,3%.

Para cobrar la Tarjeta Alimentar no es necesario realizar ningún trámite, sólo mantener actualizados los datos personales en el sitio web del organismo. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que, si bien en diciembre habrá un aumento del 2,3% en las distintas prestaciones, la Tarjeta Alimentar continuará sin actualizaciones. Es por eso que, el próximo mes, aquellas familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tengan dos hijos, seguirán cobrando $81.936.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES Cobran la Tarjeta Alimentar de manera automática los siguientes grupos:

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años

Personas con discapacidad que cobren la AUH sin límite de edad

Titulares de Pensiones No Contributivas para Madres de 7 hijos o más

Embarazadas a partir del tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo Para cobrar este extra no es necesario realizar trámites extra, simplemente hay que mantener actualizados los datos personales en la base de datos de Anses.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en diciembre 2025 Los valores de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios desde 2024, y siguen siendo los siguientes: