AUH de ANSES: se conoció el calendario completo de 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las fechas de cobro de este grupo para el próximo año.







Anses difundió el cronograma de pagos completo para el 2026 de la AUH.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para todo el 2026.

Esta medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 349/2025

Según informó el organismo, el cronograma se definió en función del flujo previsto de ingresos del sistema, especialmente la recaudación de aportes y contribuciones.

Por otra parte, en diciembre 2025, el monto de la AUH será de $97.993,42. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer las fechas de pago de todo el año 2026 para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). En ese sentido, el calendario se seguirá estableciendo en base al último número del DNI de cada beneficiario.

AUH de ANSES: cuándo cobro en 2026 Las fechas establecidas para el próximo año son las siguientes:

Enero: 9 al 22.

Febrero: 9 al 20.

Marzo: 9 al 20.

Abril: 10 al 23.

May: 11 al 21.

Junio: 8 al 22.

Julio: 8 al 22.

Agosto: sin fechas publicadas aún.

Septiembre: 10 al 24.

Octubre: 8 al 22.

Noviembre: 9 al 20.

Diciembre: 9 al 16. Monto de la AUH de ANSES en diciembre 2025 Anses anunció un incremento del 2,3% para el mes de diciembre, cifra que impactará en el monto de la AUH: