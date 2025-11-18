18 de noviembre de 2025 Inicio
AUH de ANSES: se conoció el calendario completo de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las fechas de cobro de este grupo para el próximo año.

Anses difundió el cronograma de pagos completo para el 2026 de la AUH.

Anses difundió el cronograma de pagos completo para el 2026 de la AUH.


  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para todo el 2026.
  • Esta medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 349/2025
  • Según informó el organismo, el cronograma se definió en función del flujo previsto de ingresos del sistema, especialmente la recaudación de aportes y contribuciones.
  • Por otra parte, en diciembre 2025, el monto de la AUH será de $97.993,42.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer las fechas de pago de todo el año 2026 para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). En ese sentido, el calendario se seguirá estableciendo en base al último número del DNI de cada beneficiario.

Anses difundió todas las fechas de pago del 2026 de los jubilados y pensionados.
ANSES dio a conocer el calendario de 2026 para jubilados y pensionados

Anses AUH

AUH de ANSES: cuándo cobro en 2026

Las fechas establecidas para el próximo año son las siguientes:

  • Enero: 9 al 22.
  • Febrero: 9 al 20.
  • Marzo: 9 al 20.
  • Abril: 10 al 23.
  • May: 11 al 21.
  • Junio: 8 al 22.
  • Julio: 8 al 22.
  • Agosto: sin fechas publicadas aún.
  • Septiembre: 10 al 24.
  • Octubre: 8 al 22.
  • Noviembre: 9 al 20.
  • Diciembre: 9 al 16.

Monto de la AUH de ANSES en diciembre 2025

Anses anunció un incremento del 2,3% para el mes de diciembre, cifra que impactará en el monto de la AUH:

  • Asignación Universal por Hijo: $97.993,42.
  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $319.082,20.
  • Asignación por Embarazo: $97.993,42.

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

Alice y Ellen Kessler decidieron fallecer gracias a la asistencia médica para morir

Las famosas gemelas Kessler murieron el mismo día tras una llamativa decisión pactada

Las expectativas son enormes. 

Las grabaciones de Avengers Doomsday podrían coincidir con Secret Wars: qué planea Marvel

La primera entrega de Stranger Things 5 se estrenará el 26 de noviembre. 

La curiosa campaña en la vía pública de Netflix por el estreno de Stranger Things 5: "Cuando conocimos a 11..."

Darín contó el trasfondo de la frase que se hizo viral en mayo pasado.

Darín recordó la polémica por las empanadas: "Fue todo un descalabro"

Una producción dramática de siete episodios que ya genera gran interés.
La interesante serie de solo 7 capítulos de Netflix: la podés liquidar en el finde largo de noviembre 2025

Esta película ya es un clásico y una de las preferidas por los suscriptores.
Está en Netflix y propone una historia real de amor, lealtad y pérdida que conmovió a todos

