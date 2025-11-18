18 de noviembre de 2025 Inicio
La noticia importante que dio a conocer ANSES para jubilados y pensionados en 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó novedades muy útiles para estos grupos.

Anses informó novedades para todos los jubilados y pensionados.

Anses informó novedades para todos los jubilados y pensionados.


  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó las fechas de cobro del año 2026.
  • Se trata del cronograma de pagos completo, que se oficializó en una medida publicada en el Boletín Oficial.
  • La Resolución 349/2025 confirma que se mantendrá el esquema de pago dividido en 20 grupos, para ordenar la operatoria mensual y evitar concentraciones de beneficiarios en sucursales bancarias.
  • Este calendario contempla los dos aguinaldos del año.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio una importante noticia a los jubilados y pensionados de todos los haberes. Tiene que ver con que ambos grupos ya pueden consultar el calendario de pagos completo del año 2026, que se estableció en una medida publicada en el Boletín Oficial.

Anses difundió todas las fechas de pago del 2026 de los jubilados y pensionados.
ANSES dio a conocer el calendario de 2026 para jubilados y pensionados

Aguinaldo ANSES
Además de este medio aguinaldo, estos grupos recibirán un nuevo incremento salarial de más del 8%, y aquellos que perciben el haber mínimo también obtendrán un bono de refuerzo de ingresos de $70.000

Además de este medio aguinaldo, estos grupos recibirán un nuevo incremento salarial de más del 8%, y aquellos que perciben el haber mínimo también obtendrán un bono de refuerzo de ingresos de $70.000

Enero 2026

Los comprobantes y órdenes de pago tendrán validez hasta el 12 de febrero.

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero.
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero.
  • DNI terminado en 4 y 5: 13 de enero.
  • DNI terminado en 6 y 7: 14 de enero.
  • DNI terminado en 8 y 9: 15 de enero.

Jubilados que cobran la mínima

  • Del 9 al 22 de enero, según terminación del DNI del 0 al 9.

Jubilados que superan la mínima

  • Entre el 23 y el 29 de enero.
Jubilados ANSES
Los jubilados y pensionados, a través de La Administración Nacional de la Seguridad Social, recibirán un bono adicional.

Los jubilados y pensionados, a través de La Administración Nacional de la Seguridad Social, recibirán un bono adicional.

Febrero 2026

La validez de los comprobantes será hasta el 12 de marzo.

Pensiones No Contributivas

  • Según el último número del DNI, los pagos se efectúan entre el 9 y el 13 de febrero.

Jubilados que cobran la mínima

  • Del 9 al 20 de febrero.

Jubilados que superan la mínima

  • Entre el 23 y el 27 de febrero.
Jubilados ANSES
Esta aclaración surge debido a la confusión generada por la promesa del Gobierno de otorgar un bono de $70.000 para reforzar los haberes.

Esta aclaración surge debido a la confusión generada por la promesa del Gobierno de otorgar un bono de $70.000 para reforzar los haberes.

Marzo 2026

La vigencia de las órdenes será hasta el 10 de abril.

PNC

  • Pagos del 9 al 13 de marzo.

Jubilados que cobran la mínima

  • Del 9 al 20 de marzo.

Jubilados que superan la mínima

  • Entre el 23 y el 30 de marzo.
Jubilados ANSES
Esta medida tiene como objetivo principal compensar el impacto de la inflación en los ingresos de los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Esta medida tiene como objetivo principal compensar el impacto de la inflación en los ingresos de los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Abril 2026

Los comprobantes de pago serán válidos hasta el 12 de mayo.

PNC

  • Entre el 10 y el 15 de abril, según el último número del DNI.

Jubilados que cobran la mínima

  • Del 10 al 23 de abril.

Jubilados que superan la mínima

  • Pagos del 24 al 30 de abril.
Jubilados ANSES
El organismo previsional dará un bono de $70.000 para jubilados y pensionados en mayo de 2024.

El organismo previsional dará un bono de $70.000 para jubilados y pensionados en mayo de 2024.

Mayo 2026

La validez será hasta el 10 de junio.

Pensiones No Contributivas

  • Del 11 al 15 de mayo.

Jubilados que cobran la mínima

  • Del 11 al 21 de mayo, de 0 a 9.

Jubilados que superan la mínima

  • Del 22 al 29 de mayo.
Jubilados ANSES
Se confirmó que los beneficiarios de jubilaciones mínimas recibirán un bono de $70.000

Se confirmó que los beneficiarios de jubilaciones mínimas recibirán un bono de $70.000

Junio 2026

El plazo de validez de cobro será hasta el 10 de julio y contempla la primera cuota del aguinaldo.

Pensiones No Contributivas

  • Pagos del 8 al 12 de junio, según terminación del DNI.

Jubilados que cobran la mínima

  • Del 8 al 22 de junio.

Jubilados que superan la mínima

  • Del 23 al 29 de junio.
Jubilados ANSES
(ANSES) confirmó la asignación de un nuevo bono de $70.000 para jubilados y pensionados, el cual se abonará en mayo.

(ANSES) confirmó la asignación de un nuevo bono de $70.000 para jubilados y pensionados, el cual se abonará en mayo.

Julio 2026

Los pagos tendrán validez hasta el día 11 de agosto.

PNC

  • Entre el 8 y el 15 de julio.

Jubilados que cobran la mínima

  • Del 8 al 22 de julio.

Jubilados que superan la mínima

  • Del 23 al 29 de julio.
Anses - Jubilación

Agosto 2026

La fecha límite para cobrar será el 11 de septiembre.

PNC

  • Del 10 al 14 de agosto.

Jubilados que cobran la mínima

  • Del 10 al 24 de agosto.

Jubilados que superan la mínima

  • Del 25 al 31 de agosto.
Jubilada feliz con celular

Septiembre 2026

La validez de órdenes para cobrar se extiende hasta el 9 de octubre.

PNC

  • Entre el 8 y el 14 de septiembre.

Jubilados que cobran la mínima

  • Del 8 al 21 de septiembre.

Jubilados que superan la mínima

  • Entre el 22 y el 28 de septiembre.
Anses - Jubilación

Octubre 2026

Los pagos se extienden hasta el 10 de noviembre.

PNC

  • Del 8 al 15 de octubre.

Jubilados que cobran la mínima

  • Del 8 al 22 de octubre.

Jubilados que superan la mínima

  • Del 23 al 29 de octubre.
Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento del 4,6% en las jubilaciones a partir del mes de agosto.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento del 4,6% en las jubilaciones a partir del mes de agosto.

Noviembre 2026

El plazo de validez de los pagos será hasta el 10 de diciembre.

PNC

  • Entre el 9 y el 13 de noviembre.

Jubilados que cobran la mínima

  • Del 9 al 20 de noviembre.

Jubilados que superan la mínima

  • Del 24 al 30 de noviembre.
Creditos ANSES
Cómo sacar turno para un crédito anses

Cómo sacar turno para un crédito anses

Diciembre 2026

La fecha límite de validez se extiende hasta el 12 de enero de 2027 y contempla la segunda cuota del aguinaldo.

PNC

  • Entre el 9 y el 11 de diciembre, según terminación del DNI.

Jubilados que cobran la mínima

  • Del 9 al 16 de diciembre.

Jubilados que superan la mínima

  • Del 17 al 23 de diciembre.
Jubilados ANSES
Aunque se haya anunciado un aumento en la jubilación mínima a partir del próximo mes, el Gobierno no comunico si se otorgará un nuevo bono para los adultos mayores.

Aunque se haya anunciado un aumento en la jubilación mínima a partir del próximo mes, el Gobierno no comunico si se otorgará un nuevo bono para los adultos mayores.

