La noticia importante que dio a conocer ANSES para jubilados y pensionados en 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó novedades muy útiles para estos grupos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio una importante noticia a los jubilados y pensionados de todos los haberes. Tiene que ver con que ambos grupos ya pueden consultar el calendario de pagos completo del año 2026 , que se estableció en una medida publicada en el Boletín Oficial.

ANSES dio a conocer el calendario de 2026 para jubilados y pensionados

Los comprobantes y órdenes de pago tendrán validez hasta el 12 de febrero.

Además de este medio aguinaldo, estos grupos recibirán un nuevo incremento salarial de más del 8%, y aquellos que perciben el haber mínimo también obtendrán un bono de refuerzo de ingresos de $70.000

La validez de los comprobantes será hasta el 12 de marzo.

Los jubilados y pensionados, a través de La Administración Nacional de la Seguridad Social, recibirán un bono adicional.

La vigencia de las órdenes será hasta el 10 de abril.

Esta aclaración surge debido a la confusión generada por la promesa del Gobierno de otorgar un bono de $70.000 para reforzar los haberes.

Los comprobantes de pago serán válidos hasta el 12 de mayo.

Esta medida tiene como objetivo principal compensar el impacto de la inflación en los ingresos de los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

PNC

Entre el 10 y el 15 de abril, según el último número del DNI.

Jubilados que cobran la mínima

Del 10 al 23 de abril.

Jubilados que superan la mínima

Pagos del 24 al 30 de abril.

Mayo 2026

La validez será hasta el 10 de junio.

Pensiones No Contributivas

Del 11 al 15 de mayo.

Jubilados que cobran la mínima

Del 11 al 21 de mayo, de 0 a 9.

Jubilados que superan la mínima

Del 22 al 29 de mayo.

Junio 2026

El plazo de validez de cobro será hasta el 10 de julio y contempla la primera cuota del aguinaldo.

Pensiones No Contributivas

Pagos del 8 al 12 de junio, según terminación del DNI.

Jubilados que cobran la mínima

Del 8 al 22 de junio.

Jubilados que superan la mínima

Del 23 al 29 de junio.

Julio 2026

Los pagos tendrán validez hasta el día 11 de agosto.

PNC

Entre el 8 y el 15 de julio.

Jubilados que cobran la mínima

Del 8 al 22 de julio.

Jubilados que superan la mínima

Del 23 al 29 de julio.

Agosto 2026

La fecha límite para cobrar será el 11 de septiembre.

PNC

Del 10 al 14 de agosto.

Jubilados que cobran la mínima

Del 10 al 24 de agosto.

Jubilados que superan la mínima

Del 25 al 31 de agosto.

Septiembre 2026

La validez de órdenes para cobrar se extiende hasta el 9 de octubre.

PNC

Entre el 8 y el 14 de septiembre.

Jubilados que cobran la mínima

Del 8 al 21 de septiembre.

Jubilados que superan la mínima

Entre el 22 y el 28 de septiembre.

Octubre 2026

Los pagos se extienden hasta el 10 de noviembre.

PNC

Del 8 al 15 de octubre.

Jubilados que cobran la mínima

Del 8 al 22 de octubre.

Jubilados que superan la mínima

Del 23 al 29 de octubre.

Noviembre 2026

El plazo de validez de los pagos será hasta el 10 de diciembre.

PNC

Entre el 9 y el 13 de noviembre.

Jubilados que cobran la mínima

Del 9 al 20 de noviembre.

Jubilados que superan la mínima

Del 24 al 30 de noviembre.

Diciembre 2026

La fecha límite de validez se extiende hasta el 12 de enero de 2027 y contempla la segunda cuota del aguinaldo.

PNC

Entre el 9 y el 11 de diciembre, según terminación del DNI.

Jubilados que cobran la mínima

Del 9 al 16 de diciembre.

Jubilados que superan la mínima

Del 17 al 23 de diciembre.