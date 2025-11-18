La noticia importante que dio a conocer ANSES para jubilados y pensionados en 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó las fechas de cobro del año 2026. Se trata del cronograma de pagos completo, que se oficializó en una medida publicada en el Boletín Oficial. La Resolución 349/2025 confirma que se mantendrá el esquema de pago dividido en 20 grupos, para ordenar la operatoria mensual y evitar concentraciones de beneficiarios en sucursales bancarias. Este calendario contempla los dos aguinaldos del año.
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio una importante noticia a los jubilados y pensionados de todos los haberes. Tiene que ver con que ambos grupos ya pueden consultar el calendario de pagos completo del año 2026, que se estableció en una medida publicada en el Boletín Oficial.
Además de este medio aguinaldo, estos grupos recibirán un nuevo incremento salarial de más del 8%, y aquellos que perciben el haber mínimo también obtendrán un bono de refuerzo de ingresos de $70.000
Enero 2026
Los comprobantes y órdenes de pago tendrán validez hasta el 12 de febrero.
Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero. DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero. DNI terminado en 4 y 5: 13 de enero. DNI terminado en 6 y 7: 14 de enero. DNI terminado en 8 y 9: 15 de enero. Jubilados que cobran la mínima Del 9 al 22 de enero, según terminación del DNI del 0 al 9. Jubilados que superan la mínima Entre el 23 y el 29 de enero.
Los jubilados y pensionados, a través de La Administración Nacional de la Seguridad Social, recibirán un bono adicional.
Febrero 2026
La validez de los comprobantes será hasta el 12 de marzo.
Pensiones No Contributivas Según el último número del DNI, los pagos se efectúan entre el 9 y el 13 de febrero. Jubilados que cobran la mínima Jubilados que superan la mínima Entre el 23 y el 27 de febrero.
Esta aclaración surge debido a la confusión generada por la promesa del Gobierno de otorgar un bono de $70.000 para reforzar los haberes.
Marzo 2026
La vigencia de las órdenes será hasta el 10 de abril.
PNC Pagos del 9 al 13 de marzo. Jubilados que cobran la mínima Jubilados que superan la mínima Entre el 23 y el 30 de marzo.
Esta medida tiene como objetivo principal compensar el impacto de la inflación en los ingresos de los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Abril 2026
Los comprobantes de pago serán válidos hasta el 12 de mayo.
PNC Entre el 10 y el 15 de abril, según el último número del DNI. Jubilados que cobran la mínima Jubilados que superan la mínima Pagos del 24 al 30 de abril.
El organismo previsional dará un bono de $70.000 para jubilados y pensionados en mayo de 2024.
Mayo 2026
La validez será hasta el 10 de junio.
Pensiones No Contributivas Jubilados que cobran la mínima Del 11 al 21 de mayo, de 0 a 9. Jubilados que superan la mínima
Se confirmó que los beneficiarios de jubilaciones mínimas recibirán un bono de $70.000
Junio 2026
El plazo de validez de cobro será hasta el 10 de julio y contempla la primera cuota del aguinaldo.
Pensiones No Contributivas Pagos del 8 al 12 de junio, según terminación del DNI. Jubilados que cobran la mínima Jubilados que superan la mínima
(ANSES) confirmó la asignación de un nuevo bono de $70.000 para jubilados y pensionados, el cual se abonará en mayo.
Julio 2026
Los pagos tendrán validez hasta el día 11 de agosto.
PNC Entre el 8 y el 15 de julio. Jubilados que cobran la mínima Jubilados que superan la mínima
Agosto 2026
La fecha límite para cobrar será el 11 de septiembre.
PNC Jubilados que cobran la mínima Jubilados que superan la mínima
Septiembre 2026
La validez de órdenes para cobrar se extiende hasta el 9 de octubre.
PNC Entre el 8 y el 14 de septiembre. Jubilados que cobran la mínima Del 8 al 21 de septiembre. Jubilados que superan la mínima Entre el 22 y el 28 de septiembre.
Octubre 2026
Los pagos se extienden hasta el 10 de noviembre.
PNC Jubilados que cobran la mínima Jubilados que superan la mínima
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento del 4,6% en las jubilaciones a partir del mes de agosto.
Noviembre 2026
El plazo de validez de los pagos será hasta el 10 de diciembre.
PNC Entre el 9 y el 13 de noviembre. Jubilados que cobran la mínima Del 9 al 20 de noviembre. Jubilados que superan la mínima Del 24 al 30 de noviembre.
Diciembre 2026
La fecha límite de validez se extiende hasta el 12 de enero de 2027 y contempla la segunda cuota del aguinaldo.
PNC Entre el 9 y el 11 de diciembre, según terminación del DNI. Jubilados que cobran la mínima Del 9 al 16 de diciembre. Jubilados que superan la mínima Del 17 al 23 de diciembre.
Aunque se haya anunciado un aumento en la jubilación mínima a partir del próximo mes, el Gobierno no comunico si se otorgará un nuevo bono para los adultos mayores.
