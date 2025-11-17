17 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Jubilados de ANSES: las 4 buenas noticias que recibieron para diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó novedades importantes para estos beneficiarios.

Por
Anses dio 4 buenas noticias para los jubilados en diciembre.

Anses dio 4 buenas noticias para los jubilados en diciembre.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara el calendario de diciembre y en paralelo dio 4 buenas noticias a los jubilados.

Anses paga un extra de $170.091 en diciembre.
Te puede interesar:

ANSES paga un extra de $170.091 en diciembre 2025: de qué se trata

  • Por un lado, ya se difundió el calendario de pagos del último mes del año, se confirmó que cobrarán el medio aguinaldo y un aumento del 2,3%, y por el otro, los titulares de la mínima volverán a recibir el bono de $70.000.
  • El aguinaldo se paga en dos partes al año, en junio y diciembre, y corresponde al 50% del salario más alto del semestre.
  • El cronograma de cobros comienza el día martes 9 de diciembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de diciembre. Y con la llegada del nuevo calendario, el organismo previsional también anunció 4 buenas noticias para los jubilados: tendrán un aumento del 2,3%, ya conocen su cronograma de cobros, recibirán el medio aguinaldo y, además, los titulares de la mínima volverán a cobrar el bono de refuerzo de $70.000.

Jubilados Administración Nacional de la Seguridad Social
El Banco Provincia lanzó una nueva línea de crédito especialmente diseñada para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El Banco Provincia lanzó una nueva línea de crédito especialmente diseñada para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Aumenta la jubilación de ANSES

La suba prevista para el mes de diciembre es del 2,3%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre registrado por el Indec.

Con esta actualización, el haber mínimo jubilatorio pasará de $333.150 a $340.812, que sumado al bono de $70.000, da un total de $410.812.

En el caso de los beneficiarios con la jubilación más alta, pasarán a cobrar $2.204.295.

Bono de $70.000 de ANSES confirmado

El bono de $70.000 se acredita directamente junto a los haberes y está destinado a los jubilados del haber mínimo, Pensiones No Contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $410.879,59.

Aguinaldo de ANSES para jubilados

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se calcula como el 50% del haber más alto percibido en el segundo semestre.

Los jubilados que cobran la mínima cobrarán un aguinaldo de $170.091, por lo que en total tendrán un ingreso de más de $580.000 al sumar aumento, bono y medio aguinaldo.

En tanto, quienes perciben la jubilación máxima obtendrán un SAC de $1.102.147.

Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue con el proceso de pago de los haberes correspondientes al mes de agosto para todos los jubilados y pensionados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue con el proceso de pago de los haberes correspondientes al mes de agosto para todos los jubilados y pensionados.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025

Las fechas de pago se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI 0: 9 de diciembre.
  • DNI 1: 10 de diciembre.
  • DNI 2 y 3: 11 de diciembre.
  • DNI 4 y 5: 12 de diciembre.
  • DNI 6 y 7: 15 de diciembre.
  • DNI 8 y 9: 16 de diciembre.

Jubilados que superan la mínima

  • DNI 0 y 1: 17 de diciembre.
  • DNI 2 y 3: 18 de diciembre.
  • DNI 4 y 5: 19 de diciembre.
  • DNI 6 y 7: 22 de diciembre.
  • DNI 8 y 9: 23 de diciembre.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses explicó quiénes cobran un extra de $1.102.147 en diciembre.

Atención ANSES: quiénes pueden acceder a un extra de $1.102.147 en diciembre 2025

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 17 de noviembre

La suba del 2,3% eleva el haber máximo a más de $2,2 millones.

En cuánto quedó la jubilación máxima de ANSES para diciembre 2025 con el aumento

La inflación de octubre fue del 2,3% y definió el aumento previsional de diciembre.

El alivio que recibieron los jubilados de ANSES para diciembre 2025

El bono de $70.000 continúa en análisis y podría sumarse al ingreso final de diciembre.

Se supo de cuánto será el monto del aguinaldo de ANSES en diciembre 2025

Anses aclaró dudas sobre el pago del bono de refuerzo de ingresos de $70.000 en diciembre.

ANSES aclaró dudas sobre el bono de $70.000: ¿se pagará en diciembre 2025?

Rating Cero

China Suárez confirmó que la relación con Mauro Icardi comenzó en 2021.

La China Suárez contó cómo y cuándo fue el primer encuentro con Mauro Icardi

La renovación de Magui Bravi coincidió con un momento emocional clave.

La impresionante transformación de Magui Bravi: su nuevo look es parecido al de una extranjera

La miniserie cuenta con ocho capítulos y ya está disponible en Netflix.
play

Misterio y giros inesperados: la imperdible miniserie de Netflix que es una locura

Desde su llegada al catálogo, esta serie se transformó en una de las propuestas más elegidas por los usuarios.
play

Tiene 6 capítulos de menos de media hora y está en Netflix: la serie perfecta

Pity Álvarez anunció que su esperado regreso se muda a Córdoba el 20 de diciembre

Pity Álvarez anunció que su esperado regreso se muda a Córdoba el 20 de diciembre

Oasis tuvo un inolvidable primer show en River.

Oasis en Argentina: el segundo recital en River fue demorado por los intensos vientos

últimas noticias

play

El intendente de Ezeiza, tras el incendio: "Hay cinco empresas que literalmente desaparecieron"

Hace 23 minutos
China Suárez confirmó que la relación con Mauro Icardi comenzó en 2021.

La China Suárez contó cómo y cuándo fue el primer encuentro con Mauro Icardi

Hace 25 minutos
El caso del primer asesino en serie del país, ampliamente recordado hasta la actualidad

Quién fue el primer asesino serial en Argentina y cuál era la particularidad que lo hizo famoso

Hace 36 minutos
play

Asesinó de 6 tiros al novio de su ex delante de su hija de 10 años: se escapó y luego se entregó

Hace 50 minutos
Uno de los grandes referentes de la cocina italiana en Buenos Aires.

Dónde queda el clásico porteño que homenajea la tradición italiana con casi 30 años de historia

Hace 53 minutos