Jubilados de ANSES: las 4 buenas noticias que recibieron para diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó novedades importantes para estos beneficiarios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara el calendario de diciembre y en paralelo dio 4 buenas noticias a los jubilados.

ANSES paga un extra de $170.091 en diciembre 2025: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de diciembre. Y con la llegada del nuevo calendario, el organismo previsional también anunció 4 buenas noticias para los jubilados: tendrán un aumento del 2,3%, ya conocen su cronograma de cobros, recibirán el medio aguinaldo y, además, los titulares de la mínima volverán a cobrar el bono de refuerzo de $70.000.

La suba prevista para el mes de diciembre es del 2,3% , según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre registrado por el Indec.

El Banco Provincia lanzó una nueva línea de crédito especialmente diseñada para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Con esta actualización, el haber mínimo jubilatorio pasará de $333.150 a $340.812, que sumado al bono de $70.000 , da un total de $410.812.

En el caso de los beneficiarios con la jubilación más alta, pasarán a cobrar $2.204.295.

Bono de $70.000 de ANSES confirmado

El bono de $70.000 se acredita directamente junto a los haberes y está destinado a los jubilados del haber mínimo, Pensiones No Contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $410.879,59.

Aguinaldo de ANSES para jubilados

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se calcula como el 50% del haber más alto percibido en el segundo semestre.

Los jubilados que cobran la mínima cobrarán un aguinaldo de $170.091, por lo que en total tendrán un ingreso de más de $580.000 al sumar aumento, bono y medio aguinaldo.

En tanto, quienes perciben la jubilación máxima obtendrán un SAC de $1.102.147.

Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue con el proceso de pago de los haberes correspondientes al mes de agosto para todos los jubilados y pensionados. Freepik

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025

Las fechas de pago se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:

Jubilados que cobran la mínima

DNI 0: 9 de diciembre.

DNI 1: 10 de diciembre.

DNI 2 y 3: 11 de diciembre.

DNI 4 y 5: 12 de diciembre.

DNI 6 y 7: 15 de diciembre.

DNI 8 y 9: 16 de diciembre.

Jubilados que superan la mínima