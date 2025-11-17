Jubilados de ANSES: las 4 buenas noticias que recibieron para diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara el calendario de diciembre y en paralelo dio 4 buenas noticias a los jubilados.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de diciembre. Y con la llegada del nuevo calendario, el organismo previsional también anunció 4 buenas noticias para los jubilados: tendrán un aumento del 2,3%, ya conocen su cronograma de cobros, recibirán el medio aguinaldo y, además, los titulares de la mínima volverán a cobrar el bono de refuerzo de $70.000.
La suba prevista para el mes de diciembre es del 2,3%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre registrado por el Indec.
Con esta actualización, el haber mínimo jubilatorio pasará de $333.150 a $340.812, que sumado al bono de $70.000, da un total de $410.812.
En el caso de los beneficiarios con la jubilación más alta, pasarán a cobrar $2.204.295.
El bono de $70.000 se acredita directamente junto a los haberes y está destinado a los jubilados del haber mínimo, Pensiones No Contributivas y PUAM.
Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $410.879,59.
El Sueldo Anual Complementario (SAC) se calcula como el 50% del haber más alto percibido en el segundo semestre.
Los jubilados que cobran la mínima cobrarán un aguinaldo de $170.091, por lo que en total tendrán un ingreso de más de $580.000 al sumar aumento, bono y medio aguinaldo.
En tanto, quienes perciben la jubilación máxima obtendrán un SAC de $1.102.147.
Las fechas de pago se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario: