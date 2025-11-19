19 de noviembre de 2025 Inicio
Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro en diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió los montos del próximo mes de esta ayuda económica.

Anses difundió los montos de la Tarjeta Alimentar para diciembre.

Anses difundió los montos de la Tarjeta Alimentar para diciembre.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció un aumento del 2,3% para diciembre.
  • Sin embargo, este incremento no modifica los montos de la Tarjeta Alimentar.
  • El aumento impactará automáticamente en AUH, AUE, jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.
  • A la Tarjeta Alimentar acceden beneficiarios de la AUH con hijos de hasta 17 años, embarazadas a partir del tercer mes que cobren la AUE, personas con discapacidad que cobren la AUH, y madres que perciban una PNC para Madre de 7 hijos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanza con el calendario de pagos de noviembre. A su vez, con la difusión del dato de inflación de octubre, ya se informó que en diciembre los montos de las prestaciones tendrán un aumento del 2,3%. Sin embargo, ese ajuste no contempla la Tarjeta Alimentar.

Anses difundió el monto de la Tarjeta Alimentar para diciembre por un solo hijo.
Tarjeta Alimentar de ANSES: cuál es el monto por un hijo en diciembre 2025

Tarjeta Alimentar de Administración Nacional de la Seguridad Social
Con el incremento otorgado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, las familias argentinas con hijos menores de edad recibirán un mayor apoyo económico.

Con el incremento otorgado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, las familias argentinas con hijos menores de edad recibirán un mayor apoyo económico.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

Pueden acceder a la Tarjeta Alimentar beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años, embarazadas a partir del tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo, personas con discapacidad que cobren la AUH, y madres que perciban una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en diciembre 2025

La Tarjeta Alimentar no recibe aumento en diciembre, ya que no está alcanzada por la fórmula de movilidad. Sin embargo, al combinarse con la AUH o AUE actualizada, determina cuánto cobrará cada familia en total.

Los montos vigentes de Tarjeta Alimentar siguen siendo:

  • Familias con 1 hijo o embarazo: $52.250
  • Familias con 2 hijos: $81.936
  • Familias con 3 o más hijos: $108.062

Estos valores se mantienen sin cambios desde 2024, y aún así, representan una parte clave del ingreso mensual de los hogares con menores.

