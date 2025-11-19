Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro en diciembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió los montos del próximo mes de esta ayuda económica. Por







Anses difundió los montos de la Tarjeta Alimentar para diciembre. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció un aumento del 2,3% para diciembre.

Sin embargo, este incremento no modifica los montos de la Tarjeta Alimentar.

El aumento impactará automáticamente en AUH, AUE, jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

A la Tarjeta Alimentar acceden beneficiarios de la AUH con hijos de hasta 17 años, embarazadas a partir del tercer mes que cobren la AUE, personas con discapacidad que cobren la AUH, y madres que perciban una PNC para Madre de 7 hijos. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanza con el calendario de pagos de noviembre. A su vez, con la difusión del dato de inflación de octubre, ya se informó que en diciembre los montos de las prestaciones tendrán un aumento del 2,3%. Sin embargo, ese ajuste no contempla la Tarjeta Alimentar.

Tarjeta Alimentar de Administración Nacional de la Seguridad Social Con el incremento otorgado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, las familias argentinas con hijos menores de edad recibirán un mayor apoyo económico. Freepik Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES Pueden acceder a la Tarjeta Alimentar beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años, embarazadas a partir del tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo, personas con discapacidad que cobren la AUH, y madres que perciban una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en diciembre 2025 La Tarjeta Alimentar no recibe aumento en diciembre, ya que no está alcanzada por la fórmula de movilidad. Sin embargo, al combinarse con la AUH o AUE actualizada, determina cuánto cobrará cada familia en total.

Los montos vigentes de Tarjeta Alimentar siguen siendo: