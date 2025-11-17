Atención ANSES: quiénes pueden acceder a un extra de $1.102.147 en diciembre 2025

Anses explicó quiénes cobran un extra de $1.102.147 en diciembre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) indicó que en diciembre pagará $1.102.147 de aguinaldo a los jubilados del haber máximo.
Este monto corresponde al 50% del salario más alto del semestre.
Además, se confirmó un aumento del 2,3% para el último mes del año.
Los beneficiarios del organismo previsional que acceden al aguinaldo son únicamente los jubilados y pensionados.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara la entrega del medio Sueldo Anual Complementario restante para diciembre. En ese sentido, con la cifra de aumento para el último mes del año confirmada, se detalló que los jubilados titulares del haber máximo cobrarán $1.102.147 en concepto de aguinaldo.