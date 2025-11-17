Atención ANSES: quiénes pueden acceder a un extra de $1.102.147 en diciembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó a qué grupo está dirigido este monto. Por







Anses explicó quiénes cobran un extra de $1.102.147 en diciembre. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) indicó que en diciembre pagará $1.102.147 de aguinaldo a los jubilados del haber máximo.

Este monto corresponde al 50% del salario más alto del semestre.

Además, se confirmó un aumento del 2,3% para el último mes del año.

Los beneficiarios del organismo previsional que acceden al aguinaldo son únicamente los jubilados y pensionados. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara la entrega del medio Sueldo Anual Complementario restante para diciembre. En ese sentido, con la cifra de aumento para el último mes del año confirmada, se detalló que los jubilados titulares del haber máximo cobrarán $1.102.147 en concepto de aguinaldo.

Jubilados ANSES Mediante la nueva ley de movilidad, las jubilaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social ajustan sus haberes en función de la inflación. Freepik De cuánto será el aguinaldo de ANSES en diciembre 2025 El aguinaldo se paga en dos partes al año, en junio y diciembre, y corresponde al 50% del salario más alto del semestre.

Es por eso que el último aumento del año influirá en los montos a cobrar, que son los siguientes:

Titulares del haber mínimo: $170.091 de aguinaldo.

de aguinaldo. Beneficiarios del haber máximo: $1.102.147. Quiénes pueden acceder al aguinaldo de ANSES en diciembre 2025 Los beneficiarios del organismo que cobran este extra son los jubilados, titulares de Pensiones No Contributivas y de Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM).

Jubilados: aumento en la mínima y bono de $70.000 en diciembre 2025 Con el aumento del 2,3%, la jubilación mínima pasará de $333.150 a $340.812. En el caso de que se mantenga la entrega del bono de refuerzo de $70.000, el monto final llegará a los $410.812.