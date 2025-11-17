17 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Atención ANSES: quiénes pueden acceder a un extra de $1.102.147 en diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó a qué grupo está dirigido este monto.

Por
Anses explicó quiénes cobran un extra de $1.102.147 en diciembre.

Anses explicó quiénes cobran un extra de $1.102.147 en diciembre.

Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) indicó que en diciembre pagará $1.102.147 de aguinaldo a los jubilados del haber máximo.
  • Este monto corresponde al 50% del salario más alto del semestre.
  • Además, se confirmó un aumento del 2,3% para el último mes del año.
  • Los beneficiarios del organismo previsional que acceden al aguinaldo son únicamente los jubilados y pensionados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara la entrega del medio Sueldo Anual Complementario restante para diciembre. En ese sentido, con la cifra de aumento para el último mes del año confirmada, se detalló que los jubilados titulares del haber máximo cobrarán $1.102.147 en concepto de aguinaldo.

Anses paga un extra de $170.091 en diciembre.
Te puede interesar:

ANSES paga un extra de $170.091 en diciembre 2025: de qué se trata

Jubilados ANSES
Mediante la nueva ley de movilidad, las jubilaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social ajustan sus haberes en función de la inflación.

Mediante la nueva ley de movilidad, las jubilaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social ajustan sus haberes en función de la inflación.

De cuánto será el aguinaldo de ANSES en diciembre 2025

El aguinaldo se paga en dos partes al año, en junio y diciembre, y corresponde al 50% del salario más alto del semestre.

Es por eso que el último aumento del año influirá en los montos a cobrar, que son los siguientes:

  • Titulares del haber mínimo: $170.091 de aguinaldo.
  • Beneficiarios del haber máximo: $1.102.147.

Quiénes pueden acceder al aguinaldo de ANSES en diciembre 2025

Los beneficiarios del organismo que cobran este extra son los jubilados, titulares de Pensiones No Contributivas y de Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM).

Jubilados: aumento en la mínima y bono de $70.000 en diciembre 2025

Con el aumento del 2,3%, la jubilación mínima pasará de $333.150 a $340.812. En el caso de que se mantenga la entrega del bono de refuerzo de $70.000, el monto final llegará a los $410.812.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses dio 4 buenas noticias para los jubilados en diciembre.

Jubilados de ANSES: las 4 buenas noticias que recibieron para diciembre 2025

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 17 de noviembre

La suba del 2,3% eleva el haber máximo a más de $2,2 millones.

En cuánto quedó la jubilación máxima de ANSES para diciembre 2025 con el aumento

La inflación de octubre fue del 2,3% y definió el aumento previsional de diciembre.

El alivio que recibieron los jubilados de ANSES para diciembre 2025

El bono de $70.000 continúa en análisis y podría sumarse al ingreso final de diciembre.

Se supo de cuánto será el monto del aguinaldo de ANSES en diciembre 2025

Anses aclaró dudas sobre el pago del bono de refuerzo de ingresos de $70.000 en diciembre.

ANSES aclaró dudas sobre el bono de $70.000: ¿se pagará en diciembre 2025?

Rating Cero

China Suárez confirmó que la relación con Mauro Icardi comenzó en 2021.

La China Suárez contó cómo y cuándo fue el primer encuentro con Mauro Icardi

La renovación de Magui Bravi coincidió con un momento emocional clave.

La impresionante transformación de Magui Bravi: su nuevo look es parecido al de una extranjera

La miniserie cuenta con ocho capítulos y ya está disponible en Netflix.
play

Misterio y giros inesperados: la imperdible miniserie de Netflix que es una locura

Desde su llegada al catálogo, esta serie se transformó en una de las propuestas más elegidas por los usuarios.
play

Tiene 6 capítulos de menos de media hora y está en Netflix: la serie perfecta

Pity Álvarez anunció que su esperado regreso se muda a Córdoba el 20 de diciembre

Pity Álvarez anunció que su esperado regreso se muda a Córdoba el 20 de diciembre

Oasis tuvo un inolvidable primer show en River.

Oasis en Argentina: el segundo recital en River fue demorado por los intensos vientos

últimas noticias

play

El intendente de Ezeiza, tras el incendio: "Hay cinco empresas que literalmente desaparecieron"

Hace 23 minutos
China Suárez confirmó que la relación con Mauro Icardi comenzó en 2021.

La China Suárez contó cómo y cuándo fue el primer encuentro con Mauro Icardi

Hace 25 minutos
El caso del primer asesino en serie del país, ampliamente recordado hasta la actualidad

Quién fue el primer asesino serial en Argentina y cuál era la particularidad que lo hizo famoso

Hace 36 minutos
play

Asesinó de 6 tiros al novio de su ex delante de su hija de 10 años: se escapó y luego se entregó

Hace 50 minutos
Uno de los grandes referentes de la cocina italiana en Buenos Aires.

Dónde queda el clásico porteño que homenajea la tradición italiana con casi 30 años de historia

Hace 53 minutos