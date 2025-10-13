AUH por Hijo con Discapacidad de ANSES: todo lo que tenés que saber en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio detalles sobre esta prestación.

Anses dio detalles sobre el pago de la AUH por Discapacidad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio detalles sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH) por Discapacidad . En ese sentido, anunció que este mes la suba de la prestación será del 1,9% , y además se difundió cuáles son los requisitos y documentación necesaria para acceder a este beneficio.

Desde el gobierno nacional dieron a conocer una determinación que, desde el mes próximo, repercutirá en los haberes de las asignaciones familiares otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

El beneficio está dirigido a familias en situación de vulnerabilidad social que tienen hijos con discapacidad, sin límite de edad. Para poder cobrarlo, es necesario presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Pueden acceder quienes ya perciben la AUH tradicional y acreditan la discapacidad de uno de sus hijos, así como también aquellas familias que todavía no la cobran, siempre que cumplan con los requisitos socioeconómicos establecidos por ANSES.

El titular debe ser padre, madre o tutor a cargo, residir legalmente en Argentina y no tener un empleo formal registrado.

Monto de la AUH por Discapacidad de ANSES en octubre 2025

Con la suba del 1,88% aplicada en octubre 2025, la AUH por Hijo con Discapacidad sube a $381.791.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) serán los principales beneficiarios de este ciclo de pagos, recibiendo un aumento en sus haberes y un bono complementario a través de la Tarjeta Alimentar.

AUH por Discapacidad de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025

Las fechas de pago se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:

DNI terminados en 3: 13/10.

DNI terminados en 4: 14/10.

DNI terminados en 5: 15/10.

DNI terminados en 6: 16/10.

DNI terminados en 7: 17/10.

DNI terminados en 8: 20/10.

DNI terminados en 9: 21/10.

Cómo solicitar la AUH por Discapacidad de ANSES

El trámite se inicia en ANSES. Requiere presentar el DNI del titular y del hijo o hija, junto con el CUD actualizado. En caso de no tenerlo, se debe gestionar previamente ante el organismo de salud correspondiente.

Una vez reunida la documentación, se debe solicitar turno en la página web de ANSES o en las oficinas de atención presencial. El beneficio se otorga de manera mensual y se cobra a través de la cuenta bancaria del titular.